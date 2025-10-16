المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 0
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تقارير تكشف فرص رافينيا في المشاركة بمباراة ريال مدريد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:25 م 16/10/2025
رافينيا - برشلونة

رافينيا

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف رافينيا لاعب برشلونة، من المشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد، يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب كامب نو، في الجولة 10 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن رافينيا خضع لفحص رانين مغناطيسي، اليوم الخميس، وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية.

وأوضحت التقرير، أن فرص مشاركة رافينيا في مباراة ريال مدريد أصبحت كبيرة للغاية.

وأشار التقرير إلى، أن رافينيا قد يشارك مع برشلونة يوم الثلاثاء المقبل أمام أولمبياكوس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن هناك حالة من التروي في إصابة رافينيا، حيث سيجلس على مقاعد البدلاء في مباراة أولمبياكوس، في حال احتياج هانزي فليك له في الشوط الثاني.

وكان رافينيا قد تعرض للإصابة في مباراة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني في الجولة السادسة.

ويلعب برشلونة أمام جيرونا، يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني الكلاسيكو رافينيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg