تقارير تكشف فرص رافينيا في المشاركة بمباراة ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن موقف رافينيا لاعب برشلونة، من المشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد، يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب كامب نو، في الجولة 10 من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن رافينيا خضع لفحص رانين مغناطيسي، اليوم الخميس، وجاءت نتيجتها مطمئنة للغاية.

وأوضحت التقرير، أن فرص مشاركة رافينيا في مباراة ريال مدريد أصبحت كبيرة للغاية.

وأشار التقرير إلى، أن رافينيا قد يشارك مع برشلونة يوم الثلاثاء المقبل أمام أولمبياكوس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت الصحيفة أن هناك حالة من التروي في إصابة رافينيا، حيث سيجلس على مقاعد البدلاء في مباراة أولمبياكوس، في حال احتياج هانزي فليك له في الشوط الثاني.

وكان رافينيا قد تعرض للإصابة في مباراة ريال أوفييدو في الدوري الإسباني في الجولة السادسة.

ويلعب برشلونة أمام جيرونا، يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.