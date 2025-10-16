حصل الفرنسي كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، على سيارة جديدة، لتضاف إلى أسطول السيارات الذي يمتلكه اللاعب.

وتأتي السيارة الذي حصل عليها مبابي، كهدية من الشركة التي ترعى ريال مدريد، حيث حصل عليها العديد من زملائه.

وعلى الرغم من امتلاك مبابي، أسطول سيارات، إلا أن النجم الفرنسي لا يستطيع القيادة، كما أنه لا يملك رخصة قيادة من الأساس.

وقال مبابي في وقت سابق، إن الحصول على رخصة القيادة لم يكن من أولوياته في بداية مسيرته المهنية.

وشوهد مبابي على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقف بجوار سيارة تبلغ قيمتها 160 ألف جنيه إسترليني، مشيرًا إلى لوحة الأرقام التي تحمل توقيعه.

ويتعين على مبابي التنقل بالسيارات بسبب فشله في الحصول على رخصة القيادة خلال فترة جنونية في حياته حيث كان يتجه نحو النجومية.

والجدير بالذكر أن مبابي، تعرض للإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب فرنسا في معسكر شهر أكتوبر، حيث أصب في كاحل القدم.