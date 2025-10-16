يواصل الإسباني مارك بيرنال، لاعب وسط برشلونة، استعادة مستواه بعد غياب طويل دام أكثر من عام بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

بيرنال يلمح لرغبة برشلونة في ضم ألفاريز

شارك بيرنال مؤخرًا في الفوز الكبير على فالنسيا وشارك لدقائق ضد باريس سان جيرمان، في خطوة تدريجية نحو العودة الكاملة لتشكيلة المدرب تشافي فليك.

وفي مقابلة مع صحيفة "دياري آرا"، كشف بيرنال عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه إلى برشلونة، ولم يتردد في اختيار المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مشيدًا بأدائه اللافت في الدوري الإسباني خلال الموسمين الماضيين.

ويملك ألفاريز، البالغ من العمر 25 عامًا، سجلًا مميزًا هذا الموسم حيث أحرز 7 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، منها هدفان رائعان ضد ريال مدريد، ليصبح أحد أبرز المرشحين لتعزيز خط هجوم الفريق الكتالوني.

للاطلاع على جدول ترتيب الدور يالإسباني اضغط هنا