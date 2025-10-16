المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
البوليس الرواندي

البوليس الرواندي

20 55
20:00
الأهلي

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

1 0
20:00
الترسانة

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ
القناة

القناة

2 1
15:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ
مسار

مسار

0 1
18:00
السكة الحديد مودرن

السكة الحديد مودرن

دوري القسم الثاني-أ
مالية كفر الزيات

مالية كفر الزيات

1 0
15:30
طنطا‏

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ
أسوان

أسوان

0 1
15:30
بترول أسيوط

بترول أسيوط

قاهر ريال مدريد.. بيرنال يحدد الصفقة التي يحلم بها برشلونة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:45 م 16/10/2025
بيرنال

مارك بيرنال

يواصل الإسباني مارك بيرنال، لاعب وسط برشلونة، استعادة مستواه بعد غياب طويل دام أكثر من عام بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

بيرنال يلمح لرغبة برشلونة في ضم ألفاريز

شارك بيرنال مؤخرًا في الفوز الكبير على فالنسيا وشارك لدقائق ضد باريس سان جيرمان، في خطوة تدريجية نحو العودة الكاملة لتشكيلة المدرب تشافي فليك.

وفي مقابلة مع صحيفة "دياري آرا"، كشف بيرنال عن اللاعب الذي يتمنى انضمامه إلى برشلونة، ولم يتردد في اختيار المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مشيدًا بأدائه اللافت في الدوري الإسباني خلال الموسمين الماضيين.

ويملك ألفاريز، البالغ من العمر 25 عامًا، سجلًا مميزًا هذا الموسم حيث أحرز 7 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة، منها هدفان رائعان ضد ريال مدريد، ليصبح أحد أبرز المرشحين لتعزيز خط هجوم الفريق الكتالوني.

للاطلاع على جدول ترتيب الدور يالإسباني اضغط هنا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة مارك بيرنال جوليان ألفاريز الدوري الإسباني تشافي فليك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

