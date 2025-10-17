صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

BBC

تجديد بيكفورد

وقع جوردان بيكفورد، عقدًا جديدًا مع إيفرتون، لمدة موسمين إضافيين، لينتهي تعاقده في صيف 2029.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد جوردان بيكفورد مع إيفرتون في يونيو 2027، لكن صاحب الـ31 عامًا، سيلعب 3 مواسم أخرى مع الفريق.

سكاي

قائمة يونايتد المختصرة

يتفوق آدم وارتون لاعب وسط كريستال بالاس، على باليبا لاعب برايتون، في قائمة مانشستر يونايتد المختصرة لانتقالات الصيف.

وكان يونايتد يضع باليبا في مرتبة أعلى، لكن رؤية روبن أموريم غيرت الأمور، والأنظار اتجهت إلى وارتون.

التايمز

خروج زيركزي

يستعد مانشستر يونايتد لعرض طريقة الخروج المحتملة على جوشوا زيركزي، قبل قدوم فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المحتمل أن يرحل اللاعب على سبيل الإعارة في يناير المقبل، حيث إنه لم يبدأ أي مباراة وشارك في 74 دقيقة فقط.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

رافينيا جاهز للكلاسيكو

تنفس برشلونة الصعداء بعد أن أثبتت نتائج فحص الرنين المغناطيسي الذي خضع له البرازيلي رافينيا، اليوم الخميس، أن إصابته غير مقلقة.

وباتت فرص مشاركة رافينيا كبيرة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامته يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ماركا

تأجيل تجديد ليفاندوفسكي

قرر نادي برشلونة تأجيل مناقشة تجديد عقد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي ينتهي في يونيو 2026، نظرًا لتعقيدات تتعلق بعمره وراتبه المرتفع ووضعه الحالي داخل الفريق.

ويرى ديكو، المدير الرياضي للنادي، أن الحديث عن التجديد مبكر في الوقت الحالي، مؤكدًا أن أمام اللاعب سبعة أشهر على الأقل قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله في "كامب نو".

تعافي مبابي

تلقى ريال مدريد دفعة قوية بعودة نجمه الفرنسي كيليان مبابي إلى التدريبات الجماعية، بعد تعافيه الكامل من إصابة الكاحل التي أبعدته عن الفريق مؤخرًا، وحصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

ومن المقرر أن يشارك مبابي غدًا الجمعة في المران إلى جانب الدوليين العائدين، استعدادًا لمواجهة خيتافي يوم الأحد في الدوري الإسباني، حيث يسعى الميرنجي لمواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على صدارة الليجا.

الصحافة الفرنسية

ليكيب

شكوك حول ديمبيلي

رفض لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، تحديد موعد لعودة عثمان ديمبلي نجم فريقه إلى الملاعب، بعد غيابه الفترة الماضية للإصابة.

وتلقى إنريكي سؤالا في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ستراسبورج بالدوري الفرنسي عن موعد عودة ديمبلي، ليجيب قائلا: "لا أعرف كم يوما سيغيب".

وأضاف: "أستطيع أن أرى مستوى اللاعبين في التدريبات، نحاول ألا نخاطر بصحتهم وسلامتهم".

وأوضح: "الإصابات جزء لا يتجزأ من كرة القدم عالية المستوى، نسعى لتحسين صحة اللاعبين".

وأردف: "عندما يتعافى اللاعبون ويبدأون التدريب، يسهل عليّ أن أرى حالتهم ومدى جاهزيتهم".

وأتم: "لمعرفة جاهزية اللاعب، علينا الانتظار ورؤيته في الملعب".

فوت ميركاتو

مارسيليا يسعى لضم إندريك

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في التعاقد مع البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد.

استفسر مارسيليا عن إمكانية استعارة إندريك في يناير، وهذا ليس العرض الوحيد الذي تلقاه الملكي بشأن اللاعب الشاب.

وبينما يرحب الريال بإعارة إندريك لمنحه فرصة أكبر للمشاركة، فإن اللاعب يعتقد أن هذا الأمر ليس واردا في الوقت الحالي.

الصحافة الإيطالية

لا جازيتا ديلو سبورت

موعد عودة لوكاكو

يتوخى نادي نابولي الحذر، بشأن عودة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، للمشاركة في المباريات، بعد تعرضه لإصابة خطيرة في فخذه الأيسر، خلال الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم.

على الرغم من وجود بعض الأمل في تعافيه مع نهاية نوفمبر، إلا أن الجهاز الطبي لنابولي يُبالغ في الحذر، وحددوا موعدًا مُستهدفًا لعودته إلى الملاعب، في مواجهة مباراة نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي ضد ميلان، المقرر إقامتها 18 ديسمبر.

فوتبول إيطاليا

تفاصيل إصابة رابيو

تأكد غياب أدريان رابيو لاعب وسط ميلان، عن مباراتي فريقه المقبلتين، بعد إصابته في عضلة باطن القدم بساقه اليسرى، مع منتخب فرنسا.

وسيتم إعادة تقييم حالة رابيو بعد 10 أيام، وقد يمتد غيابه لمدة شهر، مما يزيد أوجاع الروسونيري، بعد تعرض زميليه إستوبينيان وبوليسيتش للإصابة خلال فترة التوقف الدولي الماضي.

الصحافة الألمانية

بيلد

مخاوف كومباني

يُعاني فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، من مشاكل في خط دفاع فريقه، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، بالأخص وأنه لا يملك إلا 5 مدافعين جاهزين.

ومن المقرر أن يبدأ دايوت أوباميكانو وجوناثان تاه في قلب الدفاع، أما البديل مينجاي كيم الذي عانى مؤخرًا من كدمة في القدم والكتف، فقد عاد من رحلة دولية طويلة إلى كوريا الجنوبية.

سكاي

بايرن قد يجدد عقد جنابري

تفكر إدارة نادي بايرن ميونخ في تجديد عقد المهاجم سيرجي جنابري، حتى 2026 وذلك للحفاظ عليه من العروض التي تلاحقه مؤخرًا.

وسوف تتخذ إدارة النادي الألماني قرارا نهائيات، لكنها تشترط تخفيض راتب اللاعب الألماني من أجل الموافقة على استمراره.