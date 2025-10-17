المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الشباب

الشباب

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

- -
15:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سكاي: تير شتيجن أصبح منفتحًا على الرحيل من برشلونة

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:28 ص 17/10/2025
مارك أندريه تير شتيجن

تير شتيجن

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن موقف مارك آندريه تير شتيجن مع برشلونة بعد عودته من الإصابة.

وأجرى تيرشتيجن عملية جراحية في الظهر في بداية الموسم الجاري، لكن عودته ستكون قبل يناير المقبل.

وبحسب شبكة سكاي ألمانيا، فإن تير شتيجن أصبح منفتحًا على الرحيل من برشلونة في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وأوضح التقرير، أن تير شتيجن لا يريد البقاء في برشلونة لأنها ستكون مخاطرة، لأنه سوف يجلس على مقاعد البدلاء.

ويرغب تير شتيجن في المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 مع ألمانيا، لذلك قد يرى الرحيل فرصة لضمان ذلك الأمر.

وكان هانزي فليك المدير الفني لبرشلونة، قد أبلغ تير شتيجن في بداية الموسم بأنه سيكون الحارس الثالث في الفريق خلال الموسم الجاري.

وتعاقد برشلونة مع خوان جارسيا من إسبانيول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ليكون الحارس الأساسي.

ويستمر عقد تير شتيجن مع برشلونة، حتى يونيو 2028، حيث رفض فسخ عقده في بداية الموسم. 

 

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة تير شتيجن فليك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg