يقترب نادي برشلونة من العودة إلى اللعب على ملعبه الرئيسي كامب نو، بعد الحصول على تصريح الإشغال للمرحلة الأولى، وتتبقى خطوة أخيرة قبل العودة الفورية.

العودة إلى الكامب نو

قالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن برشلونة حصل على الضوء الأخضر من أجل العودة إلى اللعب على ملعب كامب نو، بعد منح مجلس المدينة تصريحًا لإشغال الملعب بما يتوافق مع المرحلة A1، بدخول 27 ألف مشجع فقط.

أضافت أن أن عودة برشلونة إلى كامب نو لن تكون فورية، حيث إن النادي أعلن في وقت سابق، مواصلة اللعب على ملعب مونتجويك، حتى منحه موافقة إشغال كامب نو للمرحلة B1، التي تسمح بدخول 47 ألف مشجع.

حيث أوضحت "آس" أن تصريح الإشغال الأول يسمح بفتح المدرج الرئيسي، والطرف الجنوبي من الحلقة الأولى لملعب كامب نو، بينما المرحلة الثانية تشمل المدرج الجانوبي، والذي يعد شرطًا أساسيًا لاستضافة مباريات دوري أبطال أوروبا.

من جانبها، قالت إيلينا فورت، نائبة رئيس النادي في تصريحات إعلامية: "نأمل أن تتم الموافقة على المرحلة الثانية قريبًا، لأن الأعمال انتهت، والأمر يتعلق بالتصاريح فقط، والتأكد من صدق المشروع.

أضافت: "نريد العودة فقط كل المواعيد ستكون جيدة، في نهاية نوفمبر ضد خيتافي أو أتلتيك ستكون مباريات جميلة، تتزامن مع ذكرى تأسيس النادي الـ126".