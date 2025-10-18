أعلن نادي برشلونة، غياب فران توريس، عن مباراة جيرونا في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة أمام جيرونا، غدًا السبت، على ملعب مونتجويك الأولمبي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الإسباني.

وكشف برشلونة في بيان رسمي، عن غياب توريس عن مباراة جيرونا كإجراء احترازي، بعد الإنزعاجات العضلية التي تعرض لها مع منتخب إسبانيا.

وكان توريس قد غادر معسكر منتخب إسبانيا، قبل مباراة جورجيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويواصل نادي برشلونة، معاناته على المستوى الهجومي، بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.

ويغيب الثنائي لامين يامال، وروبرت ليفاندوفسكي، عن مباراة برشلونة أمام جيرونا؛ بسبب الإصابة.

ويعاني لامين يامال من إصابة في العانة، بينما أصيب ليفاندوفسكي في العضلة الأمامية للساق اليسرى خلال تواجده مع منتخب بولندا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.

وكان برشلونة قد تلقى هزيمة ثقيلة في المباراة الماضية بالدوري الإسباني أمام إشبيلية 4-1.