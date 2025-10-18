المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الاتحاد الليبي

الاتحاد الليبي

- -
20:00
المصري

المصري

الدوري المصري
وادي دجلة

وادي دجلة

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
20:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
21:45
ستراسبورج

ستراسبورج

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
الشباب

الشباب

دوري القسم الثاني-أ
لافيينا أف سي

لافيينا أف سي

- -
15:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إجراء احترازي.. برشلونة يعلن غياب فران توريس عن مباراة جيرونا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:22 م 17/10/2025
فيران توريس

فران توريس

المصور: فيران توريس

أعلن نادي برشلونة، غياب فران توريس، عن مباراة جيرونا في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة أمام جيرونا، غدًا السبت، على ملعب مونتجويك الأولمبي، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري الإسباني.

وكشف برشلونة في بيان رسمي، عن غياب توريس عن مباراة جيرونا كإجراء احترازي، بعد الإنزعاجات العضلية التي تعرض لها مع منتخب إسبانيا.

وكان توريس قد غادر معسكر منتخب إسبانيا، قبل مباراة جورجيا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويواصل نادي برشلونة، معاناته على المستوى الهجومي، بسبب الغيابات التي ضربت صفوف الفريق في الفترة الأخيرة.

ويغيب الثنائي لامين يامال، وروبرت ليفاندوفسكي، عن مباراة برشلونة أمام جيرونا؛ بسبب الإصابة.

ويعاني لامين يامال من إصابة في العانة، بينما أصيب ليفاندوفسكي في العضلة الأمامية للساق اليسرى خلال تواجده مع منتخب بولندا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة.

وكان برشلونة قد تلقى هزيمة ثقيلة في المباراة الماضية بالدوري الإسباني أمام إشبيلية 4-1.

 

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني جيرونا فران توريس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg