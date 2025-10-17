المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري الإسباني.. ريال أوفيدو 0 - 0 إسبانيول.. نهاية الشوط الأول

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

09:29 م 17/10/2025
هيثم حسن

هيثم حسن

زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة ولحظية لأحداث مباراة ريال أوفييدو ضد إسبانيول ضمن منافسات الدوري الإسباني 2025-2026.

ويحل إسبانيول ضيفا على ريال أوفييدو، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويشهد اللقاء مشاركة الجناح المصري هيثم حسن أساسيا مع ريال أوفييدو، بعدما شارك في المباريات الـ8 السابقة لفريقه بالليجا هذا الموسم، وصنع خلالها هدفا.

وقبل تلك المواجهة، جمع أوفييدو، الصاعد حديثا، 6 نقاط يحتل بها المركز الـ17، أول مراكز البقاء في الدرجة الأولى.

بينما حصد إسبانيول 12 نقطة، يحتل بها المرتبة التاسعة.

وتنطلق مباراة ريال أوفييدو ضد إسبانيول في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

تفاصيل المباراة

الدقيقة 1: الحكم يطلق صافرة بداية المباراة.

الدقيقة 1: اللاعبون لا يلمسون الكرة لمدة 15 ثانية في بداية المباراة، اعتراضا على قرار نقل مباراة فياريال وبرشلونة إلى مدينة ميامي الأمريكية. طالع التفاصيل من هنا

الدقيقة 5: عرضية من هيثم حسن لكن يتصدى لها دفاع إسبانيول.

الدقيقة 19: محاولة جديدة من هيثم حسن، أرسل عرضية إلى داخل منطقة جزاء إسبانيول لكن ماركو ديميتروفيتش تصدى لها. 

الدقيقة 30: استمرار التعادل السلبي بعد مرور نصف ساعة.

الدقيقة 45: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مباراة اسبانيول القادمة
الدوري الإسباني هيثم حسن ريال أوفيدو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

