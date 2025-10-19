ألونسو: مباراة خيتافي ستكون صعبة.. ومبابي بخير

أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، على صعوبة مباراة خيتافي، مشيراً إلى تحسن حالة كيليان مبابي لاعب الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره خيتافي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

تصريحات تشابي ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "جميع من لعبوا مع منتخباتهم الوطنية باستثناء هويسين عادوا بكامل لياقتهم البدنية، لقد تدربوا جيدًا أمس واليوم".

وأضاف: "خيتافي فريق تنافسي للغاية، ولديه مدرب يعرف كيف يُخرج أفضل ما في فريقه، ستكون مباراة صعبة".

وتابع: "مباراة برشلونة في ميامي؟ نحن ضد المباراة ونعتقد أنها تُفسد البطولة، الاحتجاجات إيجابية لأنها تُعبر عن مشاعر العديد من الأندية، هناك إجماع بين جميع الأندية على عدم إمكانية حدوث ذلك".

وأكمل تشابي ألونسو: "عودة ميندي وعدم انتكاسه خبر سار جداً، فهو يفتح لنا آفاقاً جديدة للعب بثلاث مُدافعين، لقد فعلناها سابقاً ويمكننا تكرارها".

وواصل: "بالنسبة لي عندما تمر عقبة ثم تأتي عقبة أخرى هذا هو الأمر الأكثر تعقيدًا بالنسبة لي، نريد مواصلة التقدم، نفكر في الخطوة التالية وهي مباراة خيتافي، ولا نتطلع إلى أبعد من ذلك".

وأضاف: "مبابي بخير وسينضم إلى قائمة الفريق لمواجهة خيتافي".

وأتم ألونسو تصريحاته: "بيلينجهام يتدرب ويستعد بشكل أكبر منذ خضوعه لجراحة الكتف، نحن بحاجة إلى أفضل نسخة منه، إنه حريص على اللعب بشكل جيد ومساعدة زملائه على اللعب بشكل جيد، أراه سعيدًا بالتدريب".