المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

- -
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ألونسو: مباراة خيتافي ستكون صعبة.. ومبابي بخير

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:33 م 18/10/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

أكد تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الإسباني، على صعوبة مباراة خيتافي، مشيراً إلى تحسن حالة كيليان مبابي لاعب الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره خيتافي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

تصريحات تشابي ألونسو

وقال ألونسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "جميع من لعبوا مع منتخباتهم الوطنية باستثناء هويسين عادوا بكامل لياقتهم البدنية، لقد تدربوا جيدًا أمس واليوم".

وأضاف: "خيتافي فريق تنافسي للغاية، ولديه مدرب يعرف كيف يُخرج أفضل ما في فريقه، ستكون مباراة صعبة".

وتابع: "مباراة برشلونة في ميامي؟ نحن ضد المباراة ونعتقد أنها تُفسد البطولة، الاحتجاجات إيجابية لأنها تُعبر عن مشاعر العديد من الأندية، هناك إجماع بين جميع الأندية على عدم إمكانية حدوث ذلك".

وأكمل تشابي ألونسو: "عودة ميندي وعدم انتكاسه خبر سار جداً، فهو يفتح لنا آفاقاً جديدة للعب بثلاث مُدافعين، لقد فعلناها سابقاً ويمكننا تكرارها".

وواصل: "بالنسبة لي عندما تمر عقبة ثم تأتي عقبة أخرى هذا هو الأمر الأكثر تعقيدًا بالنسبة لي، نريد مواصلة التقدم، نفكر في الخطوة التالية وهي مباراة خيتافي، ولا نتطلع إلى أبعد من ذلك".

وأضاف: "مبابي بخير وسينضم إلى قائمة الفريق لمواجهة خيتافي".

وأتم ألونسو تصريحاته: "بيلينجهام يتدرب ويستعد بشكل أكبر منذ خضوعه لجراحة الكتف، نحن بحاجة إلى أفضل نسخة منه، إنه حريص على اللعب بشكل جيد ومساعدة زملائه على اللعب بشكل جيد، أراه سعيدًا بالتدريب".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني خيتافي مبابي تشابي ألونسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 2
تشيلسي

تشيلسي

53

جاء الهدف بعدما مرر جيمس الكرة إلى بيدرو نيتو على حدود منطقة الجزاء وقابلها بتسديدة صاروخية استقرت داخل الشباك

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg