برشلونة يعلن.. تلقي لامين يامال وفيرمين لوبيز للتصريح الطبي قبل مواجهة جيرونا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:43 م 18/10/2025
لامين يامال

لامين يامال

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عودة الثنائي لامين يامال وفيرمين لوبيز لاعبا الفريق، للمشاركة في المباريات قبل مواجهة جيرونا.

ويلتقي برشلونة مع نظيره جيرونا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

لامين يامال وفيرمين لوبيز يتلقيان التصريح الطبي

وقال الحساب الرسمي لبرشلونة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": لامين يامال وفيرمين لوبيز يتلقيان التصريح الطبي للعودة إلى المباريات".

قائمة برشلونة

تواجد الثنائي لامين يامال وفيرمين لوبيز في قائمة النادي الكتالوني لمواجهة جيرونا.

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة جيرونا كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني، كوخين، إيدير ألير.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، رونالد أراوخو، باو كوبارسي، أندرياس كريستنسن، جيرارد مارتن، جول كوندي، إيريك جارسيا، جوفري، تشافي إسبيرات.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، مارك كاسادو، فرينكي دي يونج، مارك بيرنال، درو.

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، روني باردجي، خوان، أنطونيو فرنانديز.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني الليجا لامين يامال جيرونا فيرمين لوبيز

