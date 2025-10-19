المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تواجد مبابي وغياب 6 لاعبين.. قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي في الليجا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:41 م 18/10/2025
احتفال لاعبو ريال مدريد بهدف فينيسيوس جونيور

ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره خيتافي، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب "الليجا" برصيد 21 نقطة، بينما يقع خيتافي في المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

تواجد مبابي وغياب 6 لاعبين

شهدت قائمة ريال مدريد تواجد الثنائي كيليان مبابي وفرانكو ماستانتونو بعد الإصابات التي تعرضوا لها خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

وعرفت قائمة النادي الملكي غياب 6 لاعبين بسبب الإصابة هم: داني سيبايوس، ألكسندر أرنولد، داني كارفاخال، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، وديان هويسين.

قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس، فران جارسيا.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، تياجو بياتريش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، براهيم دياز، فرانكو ماستانتونو.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني خيتافي الليجا

