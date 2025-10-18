المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

0 3
14:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
17:15
جيرونا

جيرونا

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

- -
17:45
الهلال

الهلال

تشكيل برشلونة.. لامين يامال يقود الهجوم أمام جيرونا في الدوري الإسباني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

04:42 م 18/10/2025
برشلونة

برشلونة يواجه جيرونا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة اليوم السبت ضد جيرونا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

المباراة ستقام على ملعب لويس كومبانيس، معقل الفريق الكتالوني.

ويأتي هذا اللقاء بعد فترة التوقف الدولي، حيث يسعى برشلونة لاستعادة ثقة جماهيره بعد سلسلة من النتائج المخيبة، أبرزها الخسارة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والهزيمة القاسية 4-1 أمام إشبيلية في الدوري.

ويعاني الفريق من غيابات مؤثرة تشمل النجوم رافينيا، داني أولمو، روبرت ليفاندوفسكي، خوان جارسيا، وفيران توريس.

تشكيلة برشلونة:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جولز كوندي

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، توني فيرنانديز

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب "لاليجا" برصيد 19 نقطة، بينما يقبع جيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط فقط.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

برشلونة الدوري الإسباني لامين يامال جيرونا برشلونة ضد جيرونا

