أعلن هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيلة الرسمية التي ستخوض مباراة اليوم السبت ضد جيرونا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

المباراة ستقام على ملعب لويس كومبانيس، معقل الفريق الكتالوني.

ويأتي هذا اللقاء بعد فترة التوقف الدولي، حيث يسعى برشلونة لاستعادة ثقة جماهيره بعد سلسلة من النتائج المخيبة، أبرزها الخسارة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والهزيمة القاسية 4-1 أمام إشبيلية في الدوري.

ويعاني الفريق من غيابات مؤثرة تشمل النجوم رافينيا، داني أولمو، روبرت ليفاندوفسكي، خوان جارسيا، وفيران توريس.

تشكيلة برشلونة:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جولز كوندي

خط الوسط: بيدري، فرينكي دي يونج، مارك كاسادو

خط الهجوم: لامين يامال، ماركوس راشفورد، توني فيرنانديز

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب "لاليجا" برصيد 19 نقطة، بينما يقبع جيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط فقط.

