كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
17:15
جيرونا

جيرونا

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

مايوركا يُسقط إشبيلية بثلاثية وينهي سلسلة انتصاراته في لاليجا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

05:14 م 18/10/2025
مايوركا

ريال مايوركا يهزم إشبيلية

حقق ريال مايوركا انتصارًا لافتًا على مضيفه إشبيلية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "لاليجا".

ونجح مايوركا في إيقاف زخم إشبيلية الذي كان قد حقق فوزًا ساحقًا على برشلونة 4-1 في الجولة الماضية، إلى جانب انتصاره على رايو فاييكانو 1-0 في الجولة السابعة.

افتتح إشبيلية التسجيل مبكرًا في الدقيقة 16 عبر روبن فارجاس، لكن مايوركا قلب الموازين في الشوط الثاني.

وعادل فيدات موريكي النتيجة في الدقيقة 67، قبل أن يتألق ماتيو جوزيف بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 72 و77، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

بهذا الفوز، رفع مايوركا رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس عشر.

بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب "لاليجا".

ريال مايوركا الدوري الإسباني إشبيلية ريال مايوركا ضد إشبيلية

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

التعليقات

ما قبل المباراة
ديكيداها

ديكيداها

- -
الزمالك

الزمالك

2

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي و شيكو بانزا وسيف الجزيري.

تفاصيل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
إيفرتون

إيفرتون

80

ضغط متواصل من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
