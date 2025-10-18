حقق ريال مايوركا انتصارًا لافتًا على مضيفه إشبيلية بنتيجة 3-1، في المباراة التي جرت اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "لاليجا".

ونجح مايوركا في إيقاف زخم إشبيلية الذي كان قد حقق فوزًا ساحقًا على برشلونة 4-1 في الجولة الماضية، إلى جانب انتصاره على رايو فاييكانو 1-0 في الجولة السابعة.

افتتح إشبيلية التسجيل مبكرًا في الدقيقة 16 عبر روبن فارجاس، لكن مايوركا قلب الموازين في الشوط الثاني.

وعادل فيدات موريكي النتيجة في الدقيقة 67، قبل أن يتألق ماتيو جوزيف بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 72 و77، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

بهذا الفوز، رفع مايوركا رصيده إلى 8 نقاط في المركز السادس عشر.

بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 13 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب "لاليجا".