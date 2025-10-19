المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
نهضة بركان

نهضة بركان

الكونفيدرالية الأفريقية
ديكيداها

ديكيداها

- -
19:00
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
17:00
إيفرتون

إيفرتون

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

1 1
17:15
جيرونا

جيرونا

دوري أبطال أفريقيا
أيجل نوار ماكامبا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
19:30
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

الدوري الإنجليزي
فولهام

فولهام

- -
19:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الفرصة متاحة للسعودية.. ريال مدريد يحسم مستقبل روديجر

محمد همام

كتب - محمد همام

06:30 م 18/10/2025
روديجر

روديجر مدافع فريق ريال مدريد

حسم نادي ريال مدريد مستقبل المدافع أنطونيو روديجر، الذي من المفترض أن ينتهي عقده مع "الميرنجي" بنهاية الموسم الحالي، ما قد يجعله متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ في الصيف المقبل.

صاحب الـ32 عامًا انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر قادمًا من تشيلسي، لينجح في تحقيق العديد من البطولات، سواء على مستوى دوري أبطال أوروبا في موسم (2023-2024)، أو السوبر الأوروبي مرتين في موسمي (2022-2023) و(2024-2025).

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ريال مدريد من المقرر أن يتخلى عن خدمات روديجر في نهاية الموسم، ليصبح متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ في صفقة انتقال حر.

وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق عن إصابة روديجر في سبتمبر الماضي، حيث كانت الإصابة في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليسرى.

ولم يشارك روديجر سوى في مباراة واحدة خلال هذا الموسم، كانت في لقاء ريال أوفيدو ضمن حسابات الأسبوع الثاني من منافسات الدوري.

ويملك روديجر 157 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات، لينجح في تسجيل 7 أهداف إلى جانب صناعة 4 أهداف.

جدير بالذكر أن روديجر ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي منذ الصيف الماضي، حيث كان اتحاد جدة من أبرز الأندية المهتمة باللاعب.

الدوري الإنجليزي ريال مدريد تشيلسي الدوري الإسباني روديجر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
ديكيداها

ديكيداها

- -
الزمالك

الزمالك

2

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمد إسماعيل وصلاح مصدق وبارون أوشينج ومحمد السيد وسيف جعفر وعبد الحميد معالي و شيكو بانزا وسيف الجزيري.

تفاصيل المباراة
مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 0
إيفرتون

إيفرتون

80

ضغط متواصل من جانب فريق مانشستر سيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg