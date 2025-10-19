الفرصة متاحة للسعودية.. ريال مدريد يحسم مستقبل روديجر

حسم نادي ريال مدريد مستقبل المدافع أنطونيو روديجر، الذي من المفترض أن ينتهي عقده مع "الميرنجي" بنهاية الموسم الحالي، ما قد يجعله متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ في الصيف المقبل.

صاحب الـ32 عامًا انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر قادمًا من تشيلسي، لينجح في تحقيق العديد من البطولات، سواء على مستوى دوري أبطال أوروبا في موسم (2023-2024)، أو السوبر الأوروبي مرتين في موسمي (2022-2023) و(2024-2025).

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن ريال مدريد من المقرر أن يتخلى عن خدمات روديجر في نهاية الموسم، ليصبح متاحًا للانتقال إلى أي نادٍ في صفقة انتقال حر.

وكان ريال مدريد قد أعلن في وقت سابق عن إصابة روديجر في سبتمبر الماضي، حيث كانت الإصابة في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليسرى.

ولم يشارك روديجر سوى في مباراة واحدة خلال هذا الموسم، كانت في لقاء ريال أوفيدو ضمن حسابات الأسبوع الثاني من منافسات الدوري.

ويملك روديجر 157 مباراة مع ريال مدريد في مختلف البطولات، لينجح في تسجيل 7 أهداف إلى جانب صناعة 4 أهداف.

جدير بالذكر أن روديجر ارتبط بالانتقال إلى الدوري السعودي منذ الصيف الماضي، حيث كان اتحاد جدة من أبرز الأندية المهتمة باللاعب.