فيتسل يشعل ديربي كتالونيا بمقصية عالمية في شباك برشلونة (فيديو)

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:01 م 18/10/2025
فيتسل

مقصية فيتسل التاريخية تشعل ديربي كتالونيا

أشعل البلجيكي أكسيل فيتسل أجواء ديربي كتالونيا بهدف خرافي، بعدما سجل مقصية رائعة في شباك برشلونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا"، في لقاء يقام على ملعب لويس كومبانيس.

فيتسل يسجل هدفًا أسطوريًا بمقصية لا تنسى ضد برشلونة

برشلونة كان قد افتتح التسجيل مبكرًا عبر بيدري في الدقيقة 13، قبل أن يرد فيتسل بهدف مذهل في الدقيقة 20، عدل به الكفة لصالح جيرونا بطريقة قد تصنف كواحدة من أجمل أهداف الموسم في الليجا.

الهدف جاء بعد متابعة مثالية لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها فيتسل ليطلق مقصية لا تصد ولا ترد في الزاوية العليا لحارس برشلونة.

وكان جيرونا قد ضم فيتسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد، ليمنح الفريق دفعة كبيرة بخبرته الدولية الطويلة.

ويأتي اللقاء بعد فترة التوقف الدولي، في وقت يسعى فيه برشلونة لاستعادة الثقة بعد سلسلة من النتائج السلبية، أبرزها خسارته أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم الهزيمة القاسية 4-1 أمام إشبيلية في الدوري.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة، بينما يقبع جيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط فقط.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

مباراة جيرونا القادمة
برشلونة الدوري الإسباني جيرونا أكسيل فيتسل برشلونة ضد جيرونا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

