أشعل البلجيكي أكسيل فيتسل أجواء ديربي كتالونيا بهدف خرافي، بعدما سجل مقصية رائعة في شباك برشلونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا"، في لقاء يقام على ملعب لويس كومبانيس.

فيتسل يسجل هدفًا أسطوريًا بمقصية لا تنسى ضد برشلونة

برشلونة كان قد افتتح التسجيل مبكرًا عبر بيدري في الدقيقة 13، قبل أن يرد فيتسل بهدف مذهل في الدقيقة 20، عدل به الكفة لصالح جيرونا بطريقة قد تصنف كواحدة من أجمل أهداف الموسم في الليجا.

الهدف جاء بعد متابعة مثالية لكرة عرضية داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها فيتسل ليطلق مقصية لا تصد ولا ترد في الزاوية العليا لحارس برشلونة.

😲 يا له من هدف! أكسيل فيتسل يُعدّل النتيجة لجيرونا بمقصّية في غاية الروعة#الدوري_الإسباني#LaLiga pic.twitter.com/KfCPDIZzdU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 18, 2025

وكان جيرونا قد ضم فيتسل خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع أتلتيكو مدريد، ليمنح الفريق دفعة كبيرة بخبرته الدولية الطويلة.

ويأتي اللقاء بعد فترة التوقف الدولي، في وقت يسعى فيه برشلونة لاستعادة الثقة بعد سلسلة من النتائج السلبية، أبرزها خسارته أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم الهزيمة القاسية 4-1 أمام إشبيلية في الدوري.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الليجا برصيد 19 نقطة، بينما يقبع جيرونا في المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط فقط.

