الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أراخو ينقذ برشلونة في الوقت القاتل أمام جيرونا ويمنحه صدارة الليجا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:12 م 18/10/2025
برشلونة وجيرونا

برشلونة يحقق فوزًا قاتلًا على جيرونا

حقق نادي برشلونة فوزًا دراماتيكيًا على ضيفه جيرونا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ملعب لويس كومبانيس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة ليعتلي صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، بينما تجمد رصيد جيرونا عند 6 نقاط في المركز الثامن عشر.

تفاصيل المباراة

جاءت المباراة قوية منذ دقائقها الأولى، حيث بدأ برشلونة بضغط هجومي مبكر بحثًا عن هدف التقدم.

وفي الدقيقة 13، نجح بيدري في افتتاح التسجيل بعدما استلم تمريرة قصيرة من لامين يامال، ليتوغل على حدود منطقة الجزاء ويسدد كرة متقنة سكنت الشباك معلنة تقدم أصحاب الأرض.

رد جيرونا لم يتأخر، إذ تمكن البلجيكي أكسيل فيتسل من إدراك التعادل في الدقيقة 20، بهدف عالمي من مقصية رائعة بعد متابعة كرة ركنية ولمسة رأسية من أرناو مارتينيز، ليهز شباك تير شتيجن بهدف يعد من أجمل أهداف الموسم في الليجا.

وتواصلت الإثارة بعد الهدفين، حيث حرم القائم جيرونا من التقدم في الدقيقة 25 بعد تسديدة قوية من بورتو.

فيما رد برشلونة بمحاولة من دي يونج تصدى لها الحارس ببراعة، قبل أن يمنع القائم الأيسر تسديدة خطيرة من راشفورد في الدقيقة 31.

في الشوط الثاني، واصل برشلونة ضغطه الهجومي بحثًا عن الفوز، وأهدر عدة فرص محققة، كما ألغى الحكم هدفًا سجله كوبارسي في الدقيقة 61 بداعي الخطأ.

وتواصل سوء الحظ بعد أن رد القائم تسديدة صاروخية من فيرمين لوبيز.

وقبل النهاية بدقائق، شهدت المباراة توترًا كبيرًا بعد طرد المدير الفني لبرشلونة هانزي فليك بسبب اعتراضه على قرارات الحكم.

لكن الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ خطف رونالد أراخو هدف الفوز القاتل في الدقيقة +90 (3) بعد متابعة عرضية متقنة من دي يونج، أسكنها المدافع الأوروجوياني بلمسة واحدة في الشباك، ليمنح برشلونة ثلاث نقاط ثمينة في سباق الصدارة.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

برشلونة بيدري جيرونا أكسيل فيتسل برشلونة ضد جيرونا الدوري الإسباني

