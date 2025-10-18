المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أنتوني ينقذ ريال بيتيس بتعادل قاتل أمام فياريال في الدوري الإسباني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:57 م 18/10/2025
أنتوني

ريال بيتيس يحبط فياريال

خطف ريال بيتيس تعادلًا مثيرًا من مضيفه فياريال بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ريال بيتيس يخطف نقطة ثمينة من فياريال في الوقت القاتل

وشهد اللقاء إثارة كبيرة، بعدما نجح بيتيس في قلب تأخره بهدفين إلى تعادل في اللحظات الأخيرة بفضل تألق النجم البرازيلي أنتوني، الذي كان نجم المباراة بلا منازع.

تقدم فياريال أولًا عبر تاجون بوكانان في الدقيقة 44، قبل أن يضاعف ألبرتو موليرو النتيجة في الدقيقة 64، ليبدو أن "الغواصات الصفراء" في طريقهم لحصد النقاط الثلاث.

لكن ريال بيتيس انتفض سريعًا، حيث قلص أنتوني الفارق في الدقيقة 66، ثم عاد اللاعب ذاته ليسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع، مانحًا فريقه نقطة ثمينة خارج الديار.

وبهذه النتيجة، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل فياريال إلى 17 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

مباراة ريال بيتيس القادمة
