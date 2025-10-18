خطف ريال بيتيس تعادلًا مثيرًا من مضيفه فياريال بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ريال بيتيس يخطف نقطة ثمينة من فياريال في الوقت القاتل

وشهد اللقاء إثارة كبيرة، بعدما نجح بيتيس في قلب تأخره بهدفين إلى تعادل في اللحظات الأخيرة بفضل تألق النجم البرازيلي أنتوني، الذي كان نجم المباراة بلا منازع.

تقدم فياريال أولًا عبر تاجون بوكانان في الدقيقة 44، قبل أن يضاعف ألبرتو موليرو النتيجة في الدقيقة 64، ليبدو أن "الغواصات الصفراء" في طريقهم لحصد النقاط الثلاث.

لكن ريال بيتيس انتفض سريعًا، حيث قلص أنتوني الفارق في الدقيقة 66، ثم عاد اللاعب ذاته ليسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 94 من الوقت بدل الضائع، مانحًا فريقه نقطة ثمينة خارج الديار.

وبهذه النتيجة، رفع ريال بيتيس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، فيما وصل فياريال إلى 17 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

