المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

صباحك أوروبي.. غياب فليك عن الكلاسيكو.. عودة مانشيني.. وجاهزية لياو

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:14 ص 19/10/2025
فليك

هانزي فليك - مدرب برشلونة

صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

 ذا صن

صدمة في سيتي جراوند

تلقى المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو صدمة في ملعب سيتي جراوند، بعد إعلان نادي نوتنجهام فورست إقالته من منصبه قبل أن يغادر غرفة الملابس.

وأقيل بوستيكوجلو من تدريب نوتنجهام بعد 19 دقيقة فقط من خسارته بثلاثية نظيفة على يد تشيلسي.

وغادر بوستيكوجلو منصبه بعد 8 مباريات في جميع المسابقات الرسمية، لم يحقق خلالها نوتنجهام أي فوز.

سكاي سبورتس

سلاح أرسنال

واصل نادي أرسنال جمع النقاط في منافسات الدوري الإنجليزي بفضل سلاح الركلات الركنية.

وفاز أرسنال (1-0) على فولهام في ملعب كرافن كوتيج بهدف لتروسارد، بعد أن وصلته الكرة من ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا.

وأحرز أرسنال هدفه رقم 50 من ركلات ركنية منذ انطلاق موسم 2022-2023، ليبقى السلاح فعالًا تحت قيادة المدرب مايكل أرتيتا

ديلي ميل

خبر سار في ليفربول

زف المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر خبرًا سارًا إلى نادي ليفربول.

وقال مدرب كريستال بالاس عن مستقبل مارك جويهي: "قدمنا له عرضًا لتجديد العقد، لكنه رفض، وأبلغنا أيضًا برغبته في الرحيل في الصيف المقبل".

وكان جويهي على أعتاب الانضمام إلى ليفربول في الصيف، لكن جلاسنر رفض بيع خدمات اللاعب في اللحظات الأخيرة، رغم أنه اجتاز الكشوفات الطبية.

الصحافة الإسبانية

ماركا

فليك يغيب عن الكلاسيكو

خطف برشلونة فوزًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة على جيرونا، لكن الفرحة لم تكتمل بعد طرد مدربه الألماني هانز فليك، الذي سيغيب عن الكلاسيكو المقبل أمام ريال مدريد في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وحصل فليك على بطاقتين صفراوين في الدقائق الأخيرة بعد اعتراضه على قرارات الحكم، قبل أن ينفجر غضبًا ويقوم بإيماءات غاضبة أثناء احتفاله بهدف الفوز الذي سجله رونالد أراوخو في الدقيقة +91، ما قد يعرضه لعقوبة إضافية بالإيقاف لعدد من المباريات.

موندو ديبورتيفو

لفتة رائعة من أتلتيكو

قدم لاعبو أتلتيكو مدريد لفتة إنسانية مؤثرة قبل مباراتهم أمام أوساسونا، حين دخلوا أرض الملعب مرتدين قمصانًا كُتب عليها عبارة "كوستيس، هيا" دعمًا لزميلهم الشاب إلياس كوستيس.

وكان النادي قد أعلن إصابة المدافع الإسباني الشاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى خلال المباراة الودية أمام إنتر ميلان في بنغازي، ليغيب عن الملاعب لفترة طويلة، وسط تضامن واسع من زملائه والجهاز الفني.

آس

أراوخو يصنع المعجزة

حقق برشلونة فوزًا مثيرًا على جيرونا بنتيجة 2-1، في مواجهة درامية شهدت تأخر الفريق الكتالوني في الأداء خلال الشوط الأول، قبل أن يقلب الطاولة في اللحظات الأخيرة بفضل هدف قاتل من المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ودفع المدرب أراوخو في الدقائق الأخيرة كمهاجم صريح، ليكافئ اللاعب مدربه بتسجيل هدف الفوز وحسم ثلاث نقاط ثمينة تضمن للفريق صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا.

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديلو سبورت

جاهزية لياو

قال ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان إن رافائيل لياو في حالة جيدة وذلك قبل مباراة فيورنتينا، اليوم الأحد، بمسابقة الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يبدأ لياو مباراته الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم عندما يستضيف ميلان فريق فيورنتينا على ملعب سان سيرو.

وتعافى البرتغالي مؤخرًا من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في منتصف أغسطس ولم يشارك سوى في مباراتين كبديل في الدوري هذا الموسم.

وأضاف أليجري: "لياو جاهز ليكون أحد اللاعبين الأساسيين مجددًا، أنا سعيد لأنه في حالة جيدة".

فوتبول إيطاليا

مانشيني قد يعود إلى بريميرليج

أصبح روبرتو مانشيني المدرب السابق لمنتخب إيطاليا ومانشستر سيتي والسعودية مرشحا لتدريب نوتنجهام فورست الإنجليزي بعد إقالة أنجي بوستيكوجلو.

وتمت إقالة بوستيكوجلو بعد 39 يوما فقط من توليه منصبه وذلك عقب الخسارة أمام تشيلسي بثلاثية.

وأفادت تقارير أن مانشيني أبرز المرشحين للعودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة نوتنجهام فورست.

الصحافة الفرنسية

RMC

أحلام ماتيتا

قاد جان فيليب ماتيتا فريقه كريستال بالاس، لتعادل مثير أمام بورنموث بنتيجة 3-3 في الدوري الإنجليزي.

وسجل ماتيتا ثلاثية كريستال بالاس أمام بورنموث، ليواصل تألقه هذا الموسم.

وتأتي ثلاثية ماتيتا أمام بورنموث، بعد أقل من أسبوع من افتتاح أهدافه مع منتخب فرنسا حيث سجل أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

ليكيب

طرد بوستيكوجلو

أعلن نادي نوتنجهام فورست، إقالة أنجي بوستيكوجلو، مدرب الفريق بعد الخسارة أمام تشيلسي 3-0.

وفقد المدرب الأسترالي منصبه، بعد 39 يومًا فقط مع نوتنجهام فورست.

الصحافة الألمانية

كيكر

جوندوجان يطالب بفرصة لساني

طالب إلكاي جوندوجان قائد المنتخب الألماني السابق، ونجم نادي جالاتا سراي التركي الحالي، بمنح فرصة لزميله ليروي ساني، للانضمام للمنتخب الأول في كأس العالم 2026.

وقال جوندوجان: "ساني لا يلعب في أي ناد ، هو يلعب في جالاتا سراي، وهو ناد على مستوى عال، وتقييم اللاعب بناء على الدوري ليس أمرًا صائبًا".

وتابع: "إسبانيا فازت ببطولة أوروبا مع أيمريك لابورت وكان يلعب في الدوري السعودي، هناك أمثلة مشابهة في البرتغال وفرنسا،  والدوري التركي ليس سيئا حتى الآن".

سكاي سبورتس

جدل بسبب هدف كين

أثار هدف المهاجم هاري كين نجم بايرن ميونخ في شباك بوروسيا دورتموند الجدل، بسبب مطالبات باحتساب خطأ على لاعب الفريق البافاري بسبب دفعه للمهاجم سيرهو جيراسي لاعب أصحاب الأرض.

وقال لوثار ماتيوس نجم البايرن ومنتخب ألمانيا السابق: "لقد أبديت رأيي بالفعل، لكننا نعلم أن كل هدف يخضع لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويبدو أنها لم تكن كافية للحكم".

مباراة برشلونة القادمة
الدوري الإيطالي الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني الدوري الفرنسي صباحك أوروبي صباحك أوروبي فليك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg