صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

صدمة في سيتي جراوند

تلقى المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو صدمة في ملعب سيتي جراوند، بعد إعلان نادي نوتنجهام فورست إقالته من منصبه قبل أن يغادر غرفة الملابس.

وأقيل بوستيكوجلو من تدريب نوتنجهام بعد 19 دقيقة فقط من خسارته بثلاثية نظيفة على يد تشيلسي.

وغادر بوستيكوجلو منصبه بعد 8 مباريات في جميع المسابقات الرسمية، لم يحقق خلالها نوتنجهام أي فوز.

سكاي سبورتس

سلاح أرسنال

واصل نادي أرسنال جمع النقاط في منافسات الدوري الإنجليزي بفضل سلاح الركلات الركنية.

وفاز أرسنال (1-0) على فولهام في ملعب كرافن كوتيج بهدف لتروسارد، بعد أن وصلته الكرة من ركلة ركنية نفذها بوكايو ساكا.

وأحرز أرسنال هدفه رقم 50 من ركلات ركنية منذ انطلاق موسم 2022-2023، ليبقى السلاح فعالًا تحت قيادة المدرب مايكل أرتيتا

ديلي ميل

خبر سار في ليفربول

زف المدرب النمساوي أوليفر جلاسنر خبرًا سارًا إلى نادي ليفربول.

وقال مدرب كريستال بالاس عن مستقبل مارك جويهي: "قدمنا له عرضًا لتجديد العقد، لكنه رفض، وأبلغنا أيضًا برغبته في الرحيل في الصيف المقبل".

وكان جويهي على أعتاب الانضمام إلى ليفربول في الصيف، لكن جلاسنر رفض بيع خدمات اللاعب في اللحظات الأخيرة، رغم أنه اجتاز الكشوفات الطبية.

الصحافة الإسبانية

ماركا

فليك يغيب عن الكلاسيكو

خطف برشلونة فوزًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة على جيرونا، لكن الفرحة لم تكتمل بعد طرد مدربه الألماني هانز فليك، الذي سيغيب عن الكلاسيكو المقبل أمام ريال مدريد في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

وحصل فليك على بطاقتين صفراوين في الدقائق الأخيرة بعد اعتراضه على قرارات الحكم، قبل أن ينفجر غضبًا ويقوم بإيماءات غاضبة أثناء احتفاله بهدف الفوز الذي سجله رونالد أراوخو في الدقيقة +91، ما قد يعرضه لعقوبة إضافية بالإيقاف لعدد من المباريات.

موندو ديبورتيفو

لفتة رائعة من أتلتيكو

قدم لاعبو أتلتيكو مدريد لفتة إنسانية مؤثرة قبل مباراتهم أمام أوساسونا، حين دخلوا أرض الملعب مرتدين قمصانًا كُتب عليها عبارة "كوستيس، هيا" دعمًا لزميلهم الشاب إلياس كوستيس.

وكان النادي قد أعلن إصابة المدافع الإسباني الشاب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى خلال المباراة الودية أمام إنتر ميلان في بنغازي، ليغيب عن الملاعب لفترة طويلة، وسط تضامن واسع من زملائه والجهاز الفني.

آس

أراوخو يصنع المعجزة

حقق برشلونة فوزًا مثيرًا على جيرونا بنتيجة 2-1، في مواجهة درامية شهدت تأخر الفريق الكتالوني في الأداء خلال الشوط الأول، قبل أن يقلب الطاولة في اللحظات الأخيرة بفضل هدف قاتل من المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ودفع المدرب أراوخو في الدقائق الأخيرة كمهاجم صريح، ليكافئ اللاعب مدربه بتسجيل هدف الفوز وحسم ثلاث نقاط ثمينة تضمن للفريق صدارة الدوري الإسباني مؤقتًا.

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديلو سبورت

جاهزية لياو

قال ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان إن رافائيل لياو في حالة جيدة وذلك قبل مباراة فيورنتينا، اليوم الأحد، بمسابقة الدوري الإيطالي.

ومن المتوقع أن يبدأ لياو مباراته الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم عندما يستضيف ميلان فريق فيورنتينا على ملعب سان سيرو.

وتعافى البرتغالي مؤخرًا من إصابة في ربلة الساق تعرض لها في منتصف أغسطس ولم يشارك سوى في مباراتين كبديل في الدوري هذا الموسم.

وأضاف أليجري: "لياو جاهز ليكون أحد اللاعبين الأساسيين مجددًا، أنا سعيد لأنه في حالة جيدة".

فوتبول إيطاليا

مانشيني قد يعود إلى بريميرليج

أصبح روبرتو مانشيني المدرب السابق لمنتخب إيطاليا ومانشستر سيتي والسعودية مرشحا لتدريب نوتنجهام فورست الإنجليزي بعد إقالة أنجي بوستيكوجلو.

وتمت إقالة بوستيكوجلو بعد 39 يوما فقط من توليه منصبه وذلك عقب الخسارة أمام تشيلسي بثلاثية.

وأفادت تقارير أن مانشيني أبرز المرشحين للعودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة نوتنجهام فورست.

الصحافة الفرنسية

RMC

أحلام ماتيتا

قاد جان فيليب ماتيتا فريقه كريستال بالاس، لتعادل مثير أمام بورنموث بنتيجة 3-3 في الدوري الإنجليزي.

وسجل ماتيتا ثلاثية كريستال بالاس أمام بورنموث، ليواصل تألقه هذا الموسم.

وتأتي ثلاثية ماتيتا أمام بورنموث، بعد أقل من أسبوع من افتتاح أهدافه مع منتخب فرنسا حيث سجل أمام آيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

ليكيب

طرد بوستيكوجلو

أعلن نادي نوتنجهام فورست، إقالة أنجي بوستيكوجلو، مدرب الفريق بعد الخسارة أمام تشيلسي 3-0.

وفقد المدرب الأسترالي منصبه، بعد 39 يومًا فقط مع نوتنجهام فورست.

الصحافة الألمانية

كيكر

جوندوجان يطالب بفرصة لساني

طالب إلكاي جوندوجان قائد المنتخب الألماني السابق، ونجم نادي جالاتا سراي التركي الحالي، بمنح فرصة لزميله ليروي ساني، للانضمام للمنتخب الأول في كأس العالم 2026.

وقال جوندوجان: "ساني لا يلعب في أي ناد ، هو يلعب في جالاتا سراي، وهو ناد على مستوى عال، وتقييم اللاعب بناء على الدوري ليس أمرًا صائبًا".

وتابع: "إسبانيا فازت ببطولة أوروبا مع أيمريك لابورت وكان يلعب في الدوري السعودي، هناك أمثلة مشابهة في البرتغال وفرنسا، والدوري التركي ليس سيئا حتى الآن".

سكاي سبورتس

جدل بسبب هدف كين

أثار هدف المهاجم هاري كين نجم بايرن ميونخ في شباك بوروسيا دورتموند الجدل، بسبب مطالبات باحتساب خطأ على لاعب الفريق البافاري بسبب دفعه للمهاجم سيرهو جيراسي لاعب أصحاب الأرض.

وقال لوثار ماتيوس نجم البايرن ومنتخب ألمانيا السابق: "لقد أبديت رأيي بالفعل، لكننا نعلم أن كل هدف يخضع لمراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، ويبدو أنها لم تكن كافية للحكم".