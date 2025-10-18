تعرض هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، للطرد بعدما حصل على إنذارين خلال فوز النادي الكتالوني على جيرونا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

مدرب برشلونة هانسي فليك سيُحرم من التواجد في الكلاسيكو أمام ريال مدريد بعد أن تم طرده في مباراة فريقه ضد جيرونا من قبل الحكم خيسوس جيل مانزانو.

وقد أشهر الحكم الإسباني بطاقتين صفراوين في وجه مدرب برشلونة بسبب الاحتجاجات المتكررة، ليضيف فليك بذلك بطاقة حمراء جديدة إلى سلسلة الطرد التي تلقاها الفريق الكتالوني من قبل الحكم جيل مانزانو.

بعد مواجهة جيرونا على ملعب مونتجويك، يكون الحكم خيسوس جيل مانزانو قد أدار 44 مباراة لبرشلونة، أشهر خلالها 12 بطاقة حمراء، ليصبح الفريق الكتالوني الأكثر تعرضًا للطرد تحت قيادته التحكيمية بفارق كبير عن غيره.

ويأتي ريال بيتيس في المركز الثاني، بعد أن تلقى لاعبوه سبع بطاقات حمراء في 36 مباراة أدارها نفس الحكم.

سجل البطاقات الحمراء للحكم خيسوس جيل مانزانو ضد برشلونة يضم أسماءً كبيرة مثل ليونيل ميسي، لويس سواريز، نيمار وليفاندوفسكي، في حين تلقى كل من داني ألفيش وكليمنت لانجلييه الطرد مرتين من نفس الحكم.

كما شملت قائمة المطرودين من برشلونة قبْل فليك كلًّا من سيرجي روبرتو، جيرارد بيكيه وتشيزني.

داني ألفيش (بطاقتان حمراوان)

كان داني ألفيش أول لاعب من برشلونة يتعرض للطرد من قبل الحكم خيسوس جيل مانزانو، وذلك خلال الفوز الكاسح بنتيجة 6-1 على رايو فاييكانو في موسم 2014/2015 من الدوري الإسباني.

وفي الفترة الثانية للبرازيلي مع برشلونة، قام مانزانو بطرده مرة أخرى ببطاقة حمراء مباشرة خلال فوز الفريق على أتلتيكو مدريد في موسم 2021/2022 من الدوري الإسباني.

كليمنت لانجلييه (بطاقتان حمراوان)

قام خيسوس جيل مانزانو بطرد كليمنت لانجلييه مرتين أثناء فترة لعبه مع برشلونة.

جاء الطرد الأول ببطاقة حمراء مباشرة أمام جيرونا في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 خلال موسم 2018/2019، أما الطرد الثاني فكان بعد حصوله على بطاقتين صفراوين في فوز برشلونة 2-0 على خيتافي.

سيرجي روبرتو

ابن مدينة ريوس كان أيضًا من بين من عانوا من قرارات خيسوس جيل مانزانو ضد برشلونة، حيث تعرض للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2016/2017 أمام أتلتيكو مدريد والتي انتهت بالتعادل 1-1.

ونتيجة لذلك، غاب روبرتو عن المباراة النهائية أمام ديبورتيفو ألافيس.

لويس سواريز

في نفس المباراة التي طُرد فيها سيرجي روبرتو، قام الحكم خيسوس جيل مانزانو أيضًا بإشهار بطاقتين صفراوين في وجه لويس سواريز.

وقد جاء طرده بعد اشتباك بسيط مع لاعب أتلتيكو مدريد كوكي.

نيمار

كان نيمار واحدًا من نجوم برشلونة الذين طُردوا أيضًا على يد الحكم خيسوس جيل مانزانو.

حصل النجم البرازيلي على بطاقتين صفراوين في مواجهة مالاجا، الأولى بسبب عرقلة تنفيذ ركلة حرة، والثانية نتيجة تدخل قوي على أحد الخصوم.

وبعد ذلك، دخل في مشادة مع الحكم القادم من إكستريمادورا، ليُعاقَب لاحقًا بـ إيقاف لمدة ثلاث مباريات.

ليونيل ميسي

أكمل الحكم خيسوس جيل مانزانو الثلاثي الشهير "MSN" بطرد ليونيل ميسي في نهائي كأس السوبر الإسباني 2021.

حيث أشهر في وجهه بطاقة حمراء مباشرة بعد أن وجّه ميسي ذراعه نحو لاعب أتلتيك بيلباو فيلاليبري أثناء اشتباك بينهما.

جيرارد بيكيه

كما تلقّى جيرارد بيكيه عقوبة من الحكم خيسوس جيل مانزانو.

المدافع احتج بشدة على الحكم أثناء استراحة مباراة فريقه ضد أوساسونا في ملعب إل سادار والتي انتهت بنتيجة 2-1 ضمن موسم 2022/2023.

وكانت هذه المباراة آخر مواجهة في مسيرة بيكيه الاحترافية.

روبرت ليفاندوفسكي

تم طرد المهاجم البولندي في نفس المباراة التي طُرد فيها بيكيه من قبل الحكم خيسوس جيل مانزانو.

حصل ليفاندوفسكي على بطاقتين صفراوين مثيرتين للجدل، كما تم معاقبته لاحقًا بإيقاف لمدة ثلاث مباريات بسبب لمسه أنفه خلال اللقاء.

فويتشيك تشيزني

كان حارس المرمى البولندي آخر لاعب من برشلونة تم طرده من قبل الحكم خيسوس جيل مانزانو.

وجاء الطرد خلال نهائي كأس السوبر الإسباني للموسم الماضي، بعد أن قام بعرقلة مبابي كونه آخر لاعب مدافع.

هانسي فليك

تم طرد مدرب برشلونة بسبب الاحتجاجات خلال مواجهة جيرونا.

أشهر الحكم خيسوس جيل مانزانو في وجهه بطاقتين صفراوين متتاليتين في الوقت المحتسب بدل الضائع.