المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"حلم جماعي لجماهير برشلونة".. لابورتا يكشف تطورات العودة إلى ملعب كامب نو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:35 م 19/10/2025
لابورتا

خوان لابورتا

كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، آخر تطورات العودة إلى ملعب "كامب نو" بعد فترة طويلة من الغياب عن الملعب التاريخي للنادي الكتالوني.

ويخوض نادي برشلونة مبارياته على ملعب "مونتجويك" في ظل عدم الحصول على التصاريح المطلوبة لخوض المباريات على ملعب "كامب نو".

تصريحات خوان لابورتا

وقال لابورتا في تصريحات خلال الجمعية العمومية للنادي الكتالوني: "هذه الإدارة التي تشرفت برئاستها، كنت فخورًا بقيادتها لإعادة النادي إلى المكان الذي يستحق، هذا ما قمنا به، وما سنواصل فعله مع ثقتكم".

وأضاف: "يمكنكم رؤية أننا حاليًا في وضع أفضل بكثير مما كنّا عليه قبل 4 سنوات، أسمع بعض الانتقادات، وبالتأكيد هناك دائمًا مجال للتحسن والتطور".

وتابع: "كنا شجعانًا واتخذنا قرارات شجاعة في عدد من الملفات الحرجة، كل ما فعلناه كان من أجل حب برشلونة".

وأكمل لابورتا: "لقد حققنا الثلاثية المحلية، كما أن الطريقة التي فزنا بها بذلك، فكانت بناء على أسلوب هذا النادي، وإعادة الفرحة لجماهيرنا".

وواصل: "أود أن أشيد باللاعبين الذين يملكون علاقة مذهلة في غرفة الملابس، وهم مزيج من لاعبي لاماسيا ولاعبي الخبرة الذين يقدمون الإضافة وكلهم تحت قيادة فليك، كلهم أظهروا قدرتهم على تحقيق جميع الأهداف التي نرغب بالفوز بها".

وتطرق رئيس برشلونة للحديث عن ملعب "كامب نو": "ملعب كامب نو حلم جماعي لجماهير برشلونة، وإرث ستتركه الأجيال القادمة".

وأوضح: "لقد تحلينا بالشجاعة لإعادة إحياء هذا المشروع الذي كان مُعلقًا، على الأعضاء أن يروا هذا الحلم يتحقق ويعيشوه".

واختتم لابورتا تصريحاته: "لقد عملنا بلا كلل للحصول على التصاريح من مجلس المدينة التي ستسمح لنا بالعودة إلى الملعب، وقد وصل هذا التصريح، وأود أن أتقدم إليكم بأحر التهاني".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة لابورتا ملعب كامب نو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg