كشف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، آخر تطورات العودة إلى ملعب "كامب نو" بعد فترة طويلة من الغياب عن الملعب التاريخي للنادي الكتالوني.

ويخوض نادي برشلونة مبارياته على ملعب "مونتجويك" في ظل عدم الحصول على التصاريح المطلوبة لخوض المباريات على ملعب "كامب نو".

تصريحات خوان لابورتا

وقال لابورتا في تصريحات خلال الجمعية العمومية للنادي الكتالوني: "هذه الإدارة التي تشرفت برئاستها، كنت فخورًا بقيادتها لإعادة النادي إلى المكان الذي يستحق، هذا ما قمنا به، وما سنواصل فعله مع ثقتكم".

وأضاف: "يمكنكم رؤية أننا حاليًا في وضع أفضل بكثير مما كنّا عليه قبل 4 سنوات، أسمع بعض الانتقادات، وبالتأكيد هناك دائمًا مجال للتحسن والتطور".

وتابع: "كنا شجعانًا واتخذنا قرارات شجاعة في عدد من الملفات الحرجة، كل ما فعلناه كان من أجل حب برشلونة".

وأكمل لابورتا: "لقد حققنا الثلاثية المحلية، كما أن الطريقة التي فزنا بها بذلك، فكانت بناء على أسلوب هذا النادي، وإعادة الفرحة لجماهيرنا".

وواصل: "أود أن أشيد باللاعبين الذين يملكون علاقة مذهلة في غرفة الملابس، وهم مزيج من لاعبي لاماسيا ولاعبي الخبرة الذين يقدمون الإضافة وكلهم تحت قيادة فليك، كلهم أظهروا قدرتهم على تحقيق جميع الأهداف التي نرغب بالفوز بها".

وتطرق رئيس برشلونة للحديث عن ملعب "كامب نو": "ملعب كامب نو حلم جماعي لجماهير برشلونة، وإرث ستتركه الأجيال القادمة".

وأوضح: "لقد تحلينا بالشجاعة لإعادة إحياء هذا المشروع الذي كان مُعلقًا، على الأعضاء أن يروا هذا الحلم يتحقق ويعيشوه".

واختتم لابورتا تصريحاته: "لقد عملنا بلا كلل للحصول على التصاريح من مجلس المدينة التي ستسمح لنا بالعودة إلى الملعب، وقد وصل هذا التصريح، وأود أن أتقدم إليكم بأحر التهاني".