أكد إدواردو كامافينجا لاعب نادي ريال مدريد، أنه يرفض اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وعاد كامافينجا من الإصابة مؤخرًا، حيث كان تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

وقال كامافينجا في تصريحات لقناة تيليفوت الفرنسية: "أهم شيء هو مساعدة فريقك، بالطبع، أنت ترغب في مساعدة الفريق في مركزك، ولكن أحيانًا عليك أن تكون متواضعًا، وأن تساعد الفريق قدر الإمكان، وإذا اضطررت للعب في مراكز معينة للمساعدة، فالإجابة نعم، ولكن على المدى البعيد، لا".

هل كنت ستسأل عن مركز الظهير الأيسر؟: "ظهير أيسر، لا، لاعب وسط، نعم".

وأعرب عن تفاؤله بفكرة فرض نفسه في مدريد.

"هل سأفرض نفسي؟ نعم، بالطبع، أعتقد أنني أعيش حلمًا، فأنا في أفضل نادٍ في العالم، وهذه الفرصة ليست متاحة للجميع، يجب استغلالها على أكمل وجه، وأنا سعيد جدًا في ريال مدريد، ما المطلوب لتحقيق هذا الإنجاز؟ الصحة والمثابرة."

وشارك كامافينجا مع ريال مدريد في 5 مباريات هذا الموسم وسجل هدفًا.

ويلعب ريال مدريد أمام خيتافي، مساء اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.