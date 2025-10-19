المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

- -
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كامافينجا: أرفض اللعب في مركز الظهير الأيسر.. وأعيش حلمًا مع ريال مدريد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:42 م 19/10/2025
إدواردو كامافينجا

كامافينجا

أكد إدواردو كامافينجا لاعب نادي ريال مدريد، أنه يرفض اللعب في مركز الظهير الأيسر.

وعاد كامافينجا من الإصابة مؤخرًا، حيث كان تعرض لها في نهاية الموسم الماضي.

وقال كامافينجا في تصريحات لقناة تيليفوت الفرنسية: "أهم شيء هو مساعدة فريقك، بالطبع، أنت ترغب في مساعدة الفريق في مركزك، ولكن أحيانًا عليك أن تكون متواضعًا، وأن تساعد الفريق قدر الإمكان، وإذا اضطررت للعب في مراكز معينة للمساعدة، فالإجابة نعم، ولكن على المدى البعيد، لا".

هل كنت ستسأل عن مركز الظهير الأيسر؟: "ظهير أيسر، لا، لاعب وسط، نعم".

وأعرب عن تفاؤله بفكرة فرض نفسه في مدريد.

"هل سأفرض نفسي؟ نعم، بالطبع، أعتقد أنني أعيش حلمًا، فأنا في أفضل نادٍ في العالم، وهذه الفرصة ليست متاحة للجميع، يجب استغلالها على أكمل وجه، وأنا سعيد جدًا في ريال مدريد، ما المطلوب لتحقيق هذا الإنجاز؟ الصحة والمثابرة."

وشارك كامافينجا مع ريال مدريد في 5 مباريات هذا الموسم وسجل هدفًا.

ويلعب ريال مدريد أمام خيتافي، مساء اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

 

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد كامافينجا

