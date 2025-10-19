انتهت مباراة إلتشي ضد أتلتيك بلباو، بالتعادل السلبي دون أهداف، التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة إلتشي ضد أتلتيك بلباو، انتهت منذ قليل، على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو، لحساب الجولة التاسعة من الليجا.

تعادل إلتشي وبلباو

إلتشي مستضيف المباراة كان الطرف الأخطر بعدما هدد منافسه 12 مرة، منهم 4 تسديدات على المرمى، لكنه لم يستطع هز الشباك.

بينما أتلتيك بلباو كان ضيفًا خفيفًا حتى في محاولاته التي وصلت إلى 3 تسدايدات فقط، واحدة منها التي جاءت على مرمى إلتشي.

نهاية مباراة إلتشي ضد أتلتيك بلباو، جعل رصيد كليهما يستمر متساويًا بـ 14 نقطة، حيث يحتل إلتشي المرتبة السابعة فيما يأتي بلباو بالمركز الثامن.

ويحل إلتشي ضيفًا على إسبانيول، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز، بينما أتلتيك بلباو مباراته المقبلة ستكون ضد قرة باغ في دوري أبطال أوروبا.