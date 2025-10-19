المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
استغل النقص العددي.. هدف قاتل يمنح سوسيداد نقطة خارج ملعبه في الليجا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:05 م 19/10/2025
سيلتا فيجو

مباراة سيلتا فيجو ضد ريال سوسيداد

انتهت مباراة سيلتا فيجو ضد ريال سوسيداد، بالتعادل الإيجابي (1-1)، التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة سيلتا فيجو ضد ريال سوسيداد، انتهت منذ قليل، على ملعب بالايدوس، لحساب الجولة التاسعة من الليجا.

تعادل إيجابي

سيلتا فيجو مستضيف المباراة، تمكن من إحراز الهدف الوحيد عن طريق بابلو دوران في الدقيقة الـ20 من الشوط الأول.

وتلقى أصحاب الأرض ضربة موجعة بطرد كارل ستارفيلت، من صفوف سيلتا فيجو في الوقت بدل الضائع للشوط الأول,

ورغم النقص العددي، حافظ سيلتا فيجو على تقدمه حتى الدقيقة 89، عندما تمكن كارلوس سولير من إدراك التعادل لصالح ريال سوسيداد.

تعادل رفع رصيد سيلتا فيجو للنقطة السابعة، ليحتل المركز 17 في جدول ترتيب الليجا، بينما ريال سوسيداد الذي وصل إلى 6 نقاط، يقبع خلفه بالمرتبة 18.

