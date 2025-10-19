المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 1
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

ريال مدريد يستهدف 3 مدافعين في الصيف

محمد همام

كتب - محمد همام

08:50 م 19/10/2025
احتفال لاعبو ريال مدريد بهدف فينيسيوس جونيور

فريق ريال مدريد - صورة أرشيفية

يستهدف نادي ريال مدريد إبرام صفقة دفاعية في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يتابع النادي العاصمي 3 لاعبين لبحث إمكانية تدعيم الخط الخلفي في الموسم المقبل.

وبحسب إذاعة "talkSPORT" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يتابع الثنائي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، وإبراهيما كوناتي، مدافع فريق ليفربول.

كما يستهدف النادي الإسباني ضم المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب فريق بايرن ميونيخ، حيث لن يتحمل ريال مدريد أي مبلغ نظرًا لانتهاء عقود الثلاثي في الصيف.

ويُعد الفرنسي كوناتي من أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى ريال مدريد، خاصة أنه لم يتوصل لاتفاق مالي لتجديد عقده مع "الريدز"، مما يمنح النادي الإسباني فرصة التوقيع معه مجانًا.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد تحدثت عن احتمالية خروج أنطونيو روديجر في الصيف المقبل، في ظل انتهاء عقده مع ريال مدريد، وعدم رغبة النادي الملكي في تجديد عقده.

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يستعد لملاقاة خيتافي الليلة في الأسبوع التاسع من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

ريال مدريد الدوري الإسباني خيتافي كوناتي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

14

نشاط هجومي وسيطرة من ريال مدريد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نانت

نانت

0 1
ليل

ليل

25

تشتيت من دفاع نانت بعد كرة عرضية من عيسى ماندي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
