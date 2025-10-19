ريال مدريد يستهدف 3 مدافعين في الصيف

يستهدف نادي ريال مدريد إبرام صفقة دفاعية في فترة الانتقالات الصيفية، حيث يتابع النادي العاصمي 3 لاعبين لبحث إمكانية تدعيم الخط الخلفي في الموسم المقبل.

وبحسب إذاعة "talkSPORT" الإنجليزية، فإن ريال مدريد يتابع الثنائي مارك جويهي، قائد فريق كريستال بالاس، وإبراهيما كوناتي، مدافع فريق ليفربول.

كما يستهدف النادي الإسباني ضم المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، لاعب فريق بايرن ميونيخ، حيث لن يتحمل ريال مدريد أي مبلغ نظرًا لانتهاء عقود الثلاثي في الصيف.

ويُعد الفرنسي كوناتي من أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى ريال مدريد، خاصة أنه لم يتوصل لاتفاق مالي لتجديد عقده مع "الريدز"، مما يمنح النادي الإسباني فرصة التوقيع معه مجانًا.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد تحدثت عن احتمالية خروج أنطونيو روديجر في الصيف المقبل، في ظل انتهاء عقده مع ريال مدريد، وعدم رغبة النادي الملكي في تجديد عقده.

جدير بالذكر أن فريق ريال مدريد يستعد لملاقاة خيتافي الليلة في الأسبوع التاسع من منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.