منبوذ ألونسو يقترب من الدوري الفرنسي

أصبح البرازيلي إندريك، لاعب فريق ريال مدريد، قريبًا من مغادرة النادي العاصمي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل سعيه للحصول على دقائق لعب أكثر خارج أسوار "الميرنجي".

صاحب الـ19 عامًا لم يشارك مع ريال مدريد في الموسم الحالي سواء محليًا أو قاريًا، حيث لم يحصل على دقائق لعب منذ تولي المدرب الإسباني ألونسو القيادة الفنية لـ"الملكي".

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن إندريك مهتم بالانتقال إلى أولمبيك مارسيليا في ظل عدم حصوله على وقت لعب كافٍ في العاصمة الإسبانية.

وكان إندريك قد انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2024 في صفقة مالية قياسية قُدرت بـ48 مليون يورو تقريبًا، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

وقد ارتبط إندريك في الفترة الأخيرة بالخروج من أسوار نادي ريال مدريد على سبيل الإعارة، حيث أبدت أندية إنجليزية وفرنسية وإسبانية رغبتها في ضمه.