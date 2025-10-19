المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

1 2
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
خيتافي

خيتافي

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

0 0
21:45
فيورنتينا

فيورنتينا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

37 14
18:30
فاب الكاميروني

فاب الكاميروني

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

0 0
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

0 1
21:45
ليل

ليل

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

ثلاثية خارج الديار.. رايو فاييكانو يسحق ليفانتي في الليجا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:04 م 19/10/2025
رايو فاييكانو

فرحة لاعبي رايو فاييكانو

حقق فريق رايو فاييكانو انتصارًا ثمينًا من ملعب مضيفه ليفانتي (3-0)، في مباراة أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

انتصار خارج الديار

ليفانتي سقط أمام رايو فاييكانو، في مباراة استضافها ملعب سيوداد دي فالنسيا، لحساب الجولة التاسعة من الليجا.

خورخي دي فروتوس وضع رايو فاييكانو في المقدمة مبكرًا، من هف جاء في الدقيقة 12، قبل أن ينجح اللاعب نفس في مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني، في د 25.

ثم عاد ألفارو جارسيا ريفيرا، وعزز من تقدم فريقه على حساب ليفانتي، في الدقيقة 65.

رايو فاييكانو قفز للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد وصل إلى النقطة 11، على الجانب الآخر تجمد رصيد ليفانتي عند 8 نقطة، ليحتل المركز 14.

ويخرج رايو فاييكانو لملاقاة هاكين، الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي، بينما ليفانتي سيواجه مايوركا الأحد المقبل في الليجا.

الدوري الإسباني ليفانتي رايو فاييكانو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
خيتافي

خيتافي

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

14

نشاط هجومي وسيطرة من ريال مدريد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نانت

نانت

0 1
ليل

ليل

25

تشتيت من دفاع نانت بعد كرة عرضية من عيسى ماندي خارج منطقة الجزاء

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
