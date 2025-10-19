حقق فريق رايو فاييكانو انتصارًا ثمينًا من ملعب مضيفه ليفانتي (3-0)، في مباراة أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

انتصار خارج الديار

ليفانتي سقط أمام رايو فاييكانو، في مباراة استضافها ملعب سيوداد دي فالنسيا، لحساب الجولة التاسعة من الليجا.

خورخي دي فروتوس وضع رايو فاييكانو في المقدمة مبكرًا، من هف جاء في الدقيقة 12، قبل أن ينجح اللاعب نفس في مضاعفة النتيجة بالهدف الثاني، في د 25.

ثم عاد ألفارو جارسيا ريفيرا، وعزز من تقدم فريقه على حساب ليفانتي، في الدقيقة 65.

رايو فاييكانو قفز للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعد وصل إلى النقطة 11، على الجانب الآخر تجمد رصيد ليفانتي عند 8 نقطة، ليحتل المركز 14.

ويخرج رايو فاييكانو لملاقاة هاكين، الخميس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي، بينما ليفانتي سيواجه مايوركا الأحد المقبل في الليجا.