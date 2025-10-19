أحرز الفرنسي كيليان مبابي، هدف التقدم لصالح ريال مدريد ضد خيتافي، في المباراة المقامة الآن ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ريال مدريد يحل ضيفًا على خيتافي، مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة التاسعة من الليجا، على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.

هدف كيليان مبابي

ريال مدريد انتظر حتى الدقيقة 80، ليفك تكتل خيتافي، عن طريق كيليان مبابي، الذي استلم تمريرة في عمق دفاع خيتافي من البديل أردا جولر.

وتمكن كيليان مبابي من استلام الكرة، ثم استدار بها وسددها أرضية زاحفة شكنت شباك خيتافي ومنحت التقدم للريال.

ووصل كيليان مبابي إلى الهدف التاسع، ليوسع الفارق على قمة قائمة هدافي الدوري الإسباني الممتاز.

وسجل المهاجم الفرنسي للمباراة السادسة تواليًا مع ريال مدريد في الليجا، ضد أندية ريال سوسيداد، إسبانيول، ليفانتي، أتلتيكو مدريد، فياريال وخيتافي.

ويعد هدف مبابي ثمينًا للغاية، لأنه سيقود ريال مدريد لصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة.