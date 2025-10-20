ارتقى نادي ريال مدريد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعد العودة بانتصار ثمين من مواجهة خيتافي خارج ملعبه.

ريال مدريد تمكن من الفوز على مضيفه خيتافي (1-0)، في مباراة أقيمت أمس الأحد، لحساب مواجهة الجولة التاسعة من الليجا.

الحل من دكة البدلاء.. ريال مدريد يعود بانتصار من مواجهة خيتافي قبل الكلاسيكو

جدول ترتيب الدوري الإسباني

انتصار ريال مدريد ضد خيتافي، ارتقى به إلى قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني من جديد، حيث أرسل برشلونة إلى مركز الوصافة.

وأصبح ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، الأسبوع المقبا.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز ريال مدريد ضد خيتافي:

1- ريال مدريد: 24 نقطة.

2- برشلونة: 22 نقطة.

3- فياريال: 17 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 16 نقطة.

5- ريال بيتيس: 16 نقطة.

6- إسبانيول: 15 نقطة.

