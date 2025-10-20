المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الريال يتصدر.. جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل الكلاسيكو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:03 ص 20/10/2025
ريال مدريد

احتفال لاعبي ريال مدريد بهدف كيليان مبابي

ارتقى نادي ريال مدريد إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، بعد العودة بانتصار ثمين من مواجهة خيتافي خارج ملعبه.

ريال مدريد تمكن من الفوز على مضيفه خيتافي (1-0)، في مباراة أقيمت أمس الأحد، لحساب مواجهة الجولة التاسعة من الليجا.

الحل من دكة البدلاء.. ريال مدريد يعود بانتصار من مواجهة خيتافي قبل الكلاسيكو

جدول ترتيب الدوري الإسباني

انتصار ريال مدريد ضد خيتافي، ارتقى به إلى قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني من جديد، حيث أرسل برشلونة إلى مركز الوصافة.

وأصبح ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، قبل مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة، الأسبوع المقبا.

وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بعد فوز ريال مدريد ضد خيتافي:

1- ريال مدريد: 24 نقطة.

2- برشلونة: 22 نقطة.

3- فياريال: 17 نقطة.

4- أتلتيكو مدريد: 16 نقطة.

5- ريال بيتيس: 16 نقطة.

6- إسبانيول: 15 نقطة.

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز بالكامل من هنا

ريال مدريد الدوري الإسباني كيليان مبابي

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

