كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

- -
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

تصريحات مدرب خيتافي بعد مواجهة ريال مدريد: الحكم ظلمنا وفينيسيوس مثّل

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:09 ص 20/10/2025
فينيسيوس

ريال مدريد

انفجر خوسيه بوردالاس، المدير الفني لفريق خيتافي، غضبًا بعد الخسارة أمام ريال مدريد، في تصريحات مثيرة تناولت التحكيم وتوتره مع فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

وجاءت تصريحات بوردالاس عقب سقوط فريقه بهدف دون رد أمام ريال مدريد، في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا واسعًا بعد طرد آلان نيوم عقب دخوله بدقائق معدودة فقط.

وأوضح بوردالاس في حديثه لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "خلافي مع بيلينجهام؟ فينيسيوس لم يكن عليه أن يقترب مني ليقول إن التبديل كان جيدًا، هذا استفزاز غير مبرر، ولا أرى أنه يستحق كل هذا التضخيم".

وتابع: "قرار طرد نيوم قلب موازين المباراة بالكامل، الحكم الرابع هو من أشار إلى الحكم الرئيسي لإشهار البطاقة الحمراء، رغم أن الحالة لم تستحق أكثر من إنذار، فينيسيوس أمسك وجهه وكأنه تعرض لإصابة قوية، بينما كانت اللقطة أبسط من ذلك".

وأضاف مدرب خيتافي: "المشكلة بدأت مع البطاقة الصفراء التي نالها كيكو دون أن يلمس فينيسيوس، ما أجبرني على إجراء تبديل وإشراك نيوم، ومن بعدها تصاعدت الأحداث والمشادات".

وأردف بوردالاس غاضبًا: "شاهدنا تدخلات مماثلة من لاعبي ريال مدريد دون أن يُشهر ضدهم الحكم أي بطاقات، وهو ما يزيد من شعورنا بعدم العدالة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "كانت لدينا فرصة ثمينة عبر كامارا لكننا لم نستغلها، الفريق قدم أداءً جيدًا رغم الصعوبات، وسنواصل العمل لتصحيح المسار، أما ما حدث مع أحد مساعديّ تجاه مقاعد ريال مدريد فقد أنهيته سريعًا، وتشابي ألونسو تفهّم الموقف وشكرني على ذلك".

ريال مدريد الدوري الإسباني خيتافي

