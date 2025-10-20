اعترف تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، بأن الفوز على خيتافي في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني جاء بفضل الروح القتالية والتركيز التكتيكي، وليس الأداء الفني المقنع.

وحقق الريال انتصارا بشق الأنفس بهدف دون رد على مضيفه خيتافي، مساء الأحد، بعد أن تقمص الفرنسي الدولي كيليان مبابي دور البطولة في اللقاء، بتسجيله هدف الفريق الملكي الوحيد في الدقيقة 80.

ولخص ألونسو رؤيته في المؤتمر الصحفي بقوله: "لم تكن المباراة الأكثر جاذبية للعب أو المشاهدة، ولكن كان علينا أن نخوض المواجهة ونعرف كيف ننافس، فالنتيجة هي الأهم".

وجاء هدف المباراة الوحيد بعد 3 دقائق فقط من طرد الكاميروني آلان نيوم، لاعب خيتافي، الذي تلقى البطاقة الحمراء بعد 45 ثانية فقط من نزوله لأرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء، لتدخله العنيف مع البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب الريال.

وشدد ألونسو على أن الفريق أظهر انضباطا وتركيزا، معتبرا أن الأهم هو حصد النقاط في مثل هذه المواجهات المعقدة قبل التوجه لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح: "لقد واجه الفريق التحدي وعرف مهامه، كنا مركزين وقمنا بما كان علينا القيام به، نحن ذاهبون إلى الأسبوع المقبل بطاقة جيدة، ومن الغد سنبدأ التفكير في مواجهة يوفنتوس".

وفي إشارة إلى النجم كيليان مبابي، أكد ألونسو أن القيمة الحقيقية للاعبين تكمن في تأثيرهم المباشر على النتائج، مشددا على "أن الأهداف تمنحك النقاط".

وأضاف: "نحن سعداء جدا بما يقدمه كيليان، لقد كان حاسما بأهدافه ومشاركته، لكننا نحتاج إلى الجميع لأن هناك الكثير يحدث في الكواليس".

لم تقتصر الإشادة على النجوم الأساسيين، حيث أثنى ألونسو على اللاعبين الذين شاركوا كبدلاء مثل فينيسيوس وأردا جولر.

وأتم: "كان لفيني جونيور تأثير كبير، لقد سبب مشاكل للمنافس ، من المهم أن يعرف الجميع أنهم قد يكونون مؤثرين بغض النظر عن دورهم".