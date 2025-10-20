استمر غياب المهاجم البرازيلي الصاعد إندريك عن المشاركة مع ريال مدريد، حيث اكتفى بمشاهدة انتصار فريقه أمام خيتافي، من على مقاعد البدلاء، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشف ماريو كورتيجانا الصحفي بشبكة ذا أثلتيك الأمريكية، أن إندريك جلس على مقاعد البدلاء غاضبًا، بعد مشاركة الثنائي براهيم دياز وجونزالو جارسيا في الدقائق الأخيرة.

وتعد هذه هي المباراة السادسة على التوالي التي يغيب فيها إندريك عن الملاعب منذ تعافيه من الإصابة، أي أكثر من 150 يومًا دون خوض أي مباراة رسمية.

كان آخر ظهور للمهاجم البرازيلي البالغ من العمر 19 عامًا مع ريال مدريد ضد إشبيلية في 18 مايو الماضي، في نهاية الأسبوع قبل الأخير من الموسم السابق للدوري الإسباني.

ومنذ ذلك الحين، رحل كارلو أنشيلوتي عن قيادة الفريق، وتولى تشابي ألونسو منصب المدير الفني، ليعتمد على المهاجم الصاعد جونزالو جارسيا في كأس العالم للأندية، بعد تعرض إندريك لإصابة عضلية.

وعادت الإصابة لتعرقل مسيرة إندريك مع ريال مدريد في بداية الموسم، مع شائعات كثيرة حول احتمالية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن يقرر النادي استمراره، ومنحه القميص رقم 9، الذي حمله العديد من نجوم الفريق الكبار من قبل.

ولم يتم استدعاء إندريك خلال آخر 3 فترات للتوقف الدولي، لقائمة منتخب البرازيل، حيث كان آخر ظهور له في الخسارة ضد الأرجنتين برباعية في شهر مارس.