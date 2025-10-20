برشلونة يتحرك للإبقاء على فيران توريس

يخطط نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد لاعبه فيران توريس، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية مؤخرا.

توريس انضم إلى برشلونة في 2022 قادما من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى نهاية الموسم المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية في نهاية الموسم الماضي أن البارسا مستعد لبيع توريس مقابل 50 مليون يورو، لكن يبدو أن هناك تحولا في موقف النادي الكتالوني بخصوص مستقبل اللاعب صاحب الـ25 عاما.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيبدأ ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، محادثات مع فيران توريس بخصوص تجديد عقده.

وأشار التقرير إلى أن خطة برشلونة هي "تمديد عقد توريس في أقرب وقت ممكن".

بما أنه من المتوقع أن يغادر روبرت ليفاندوفسكي برشلونة عند انتهاء عقده الصيف المقبل، سيكتسب فيران أهمية أكبر بدءا من موسم 2026-2027 فصاعدا.

وذكرت الصحيفة الكتالونية وجود خطط للتعاقد مع مهاجم جديد، لكن الدولي الإسباني سيظل محتفظا بقميص الفريق، خاصة إذا لم يتم التعاقد مع لاعب كبير، مثل جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن توريس شارك في 10 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.