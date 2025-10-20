المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
الأرجنتين - شباب

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
منتدى درب سلطان

منتدى درب سلطان

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

- -
22:00
برينتفورد

برينتفورد

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشرطة

الشرطة

- -
19:00
الاتحاد

الاتحاد

الدوري الإسباني
ألافيس

ألافيس

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الشــارقة

الشــارقة

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

دوري أبطال آسيا للنخبة
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:15
الغرافة

الغرافة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

برشلونة يتحرك للإبقاء على فيران توريس

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:42 م 20/10/2025
توريس

فيران توريس

يخطط نادي برشلونة الإسباني لتجديد عقد لاعبه فيران توريس، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية مؤخرا.

توريس انضم إلى برشلونة في 2022 قادما من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى نهاية الموسم المقبل.

وذكرت تقارير إعلامية في نهاية الموسم الماضي أن البارسا مستعد لبيع توريس مقابل 50 مليون يورو، لكن يبدو أن هناك تحولا في موقف النادي الكتالوني بخصوص مستقبل اللاعب صاحب الـ25 عاما.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، سيبدأ ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، محادثات مع فيران توريس بخصوص تجديد عقده.

وأشار التقرير إلى أن خطة برشلونة هي "تمديد عقد توريس في أقرب وقت ممكن".

بما أنه من المتوقع أن يغادر روبرت ليفاندوفسكي برشلونة عند انتهاء عقده الصيف المقبل، سيكتسب فيران أهمية أكبر بدءا من موسم 2026-2027 فصاعدا.

وذكرت الصحيفة الكتالونية وجود خطط للتعاقد مع مهاجم جديد، لكن الدولي الإسباني سيظل محتفظا بقميص الفريق، خاصة إذا لم يتم التعاقد مع لاعب كبير، مثل جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن توريس شارك في 10 مباريات مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

برشلونة الدوري الإسباني فيران توريس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

