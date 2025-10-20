المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تقارير: اجتماع منتظر بين وكيل ليفاندوفسكي ولابورتا لمناقشة مستقبله في برشلونة

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:11 م 20/10/2025
روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن وصول وكيل أعمال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة، اليوم الإثنين، وذلك لمشاهدة مباراة الفريق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا، ثم لقاء خوان لابورتا رئيس النادي.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية، أن وكيل ليفاندوفسكي سيتواجد في ملعب مونتجويك غدًا الثلاثاء، لمتابعة أحداث لقاء برشلونة وأولمبياكوس اليوناني، ومن المقرر أن يعقد اجتماعًا مع خوان لابورتا، لبحث مستقبل وكيله.

ويرتبط الثنائي بعلاقة عمل قوية، لكن لا يزال وضع المهاجم البولندي غامضًا، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في شهر يونيو المقبل.

وأوضحت أنه لا يوجد بوادر توحي بإمكانية تمديد عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة، مع غيابه لعدة أسابيع بداعي الإصابة، وتأكد عدم مشاركته في الكلاسيكو المقبل ضد ريال مدريد.

وأشارت إلى أنه خلال اجتماع إدارة النادي، سُئل ديكو عن وضع المهاجم البولندي، ورفض المدير الرياضي الإدلاء بأي تفاصيل، مشيرًا إلى أن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن اللاعبين الذين لديهم عقود حالية.

وابتعد ليفاندوفسكي عن التشكيل الأساسي لكتيبة البلوجرانا هذا الموسم، حيث يعتمد المدرب الألماني هانز فليك على لاعبه الإسباني فيران توريس في مركز المهاجم.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني ليفاندوفسكي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

