هاجم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، نجم ريال مدريد، فكرة إقامة مباراة برشلونة وفياريال في مدينة ميامي الأمريكية ضمن منافسات الدوري الإسباني، مؤكدًا أن هذه الخطوة تضر بنزاهة البطولة وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

وقال كورتوا في تصريحات صحفية إن اللعب خارج إسبانيا "يُفسد المنافسة" ولا يتوافق مع اتفاقية اللاعبين مشددًا على أن لكل فريق الحق في خوض مبارياته على أرضه ووسط جماهيره.

وأضاف: "ليس الأمر نفسه أن تلعب في ملعبك أو خارجه، اللعب خارج الديار صعب جدًا كما حدث لنا أمام ريال سوسيداد وخيتافي".

وأوضح الحارس البلجيكي أن المقارنة بين الليجا ودوريات مثل الـNBA أو الـNFL غير منطقية، مشيرًا إلى أن تلك البطولات تُدار بنظام مختلف تمامًا، وتُتخذ القرارات فيها بموافقة جميع الأندية، على عكس ما يحدث في الدوري الإسباني.

واختتم كورتوا تصريحاته بالتأكيد على أن إقامة مباريات رسمية خارج البلاد لأسباب تسويقية فقط تمثل خطرًا على العدالة التنافسية وروح البطولات المحلية.