تقارير: غياب ألابا عن ريال مدريد في الكلاسيكو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:19 م 21/10/2025
ألابا

ديفيد ألابا

يتوقع ريال مدريد غياب مدافعه ديفيد ألابا عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم برشلونة في الدوري الإسباني، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

ريال مدريد يستضيف برشلونة يوم الأحد المقبل في مباراة الكلاسيكو بالجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

واستُبدل ألابا (33 عاما)، بين شوطي المباراة الماضية للريال، التي انتهت بفوزه 1-0 على خيتافي في الليجا يوم الأحد الماضي، وهي أول مباراة له كأساسي في المسابقة هذا الموسم.

وبحسب ما ذكره موقع "ذا أثليتيك" فقد تم تأكيد إصابة المدافع النمساوي بشد في عضلة الساق اليمنى يوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن يغيب المدافع عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 10 أيام، مما يعني أنه سيغيب عن أول كلاسيكو هذا الموسم.

وشارك ألابا في 4 مباريات بجميع المسابقات مع ريال مدريد هذا الموسم بعد غيابه عن كأس العالم للأندية بسبب إصابة في ربلة الساق اليسرى.

واعتمد تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، على ثنائية راؤول أسينسيو وإيدر ميليتاو بمركز قلب الدفاع في الشوط الثاني ضد خيتافي في غياب ألابا.

ويمثل غياب ألابا أحدث مخاوف ريال مدريد بشأن الإصابات الدفاعية قبل مباراة نهاية الأسبوع ضد برشلونة، بعدما غاب دين هويسن عن الفوز على خيتافي بعد انسحابه من تشكيلة إسبانيا بسبب إصابة في الساق.

كما لا يزال غياب المدافع الآخر أنطونيو روديجر مستمرا منذ سبتمبر بسبب إصابة عضلية في ساقه اليسرى.

وغاب الظهير الأيمن داني كارفاخال عن آخر مباراتين للملكي بسبب مشكلة في الساق، ولم يشارك ترينت ألكسندر أرنولد، الذي ينشط بنفس المركز، منذ تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في سبتمبر.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

