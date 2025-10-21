المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة

كارفاخال ينتقد إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي: تلاعب واضح في سير المنافسة

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

04:45 م 21/10/2025
فينيسيوس جونيور وداني كارفخال

كارفاخال

أعرب الإسباني داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، عن رفضه القاطع لإقامة أي مباريات في الدوري الإسباني خارج البلاد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية.

وقال كارفاخال في تصريحات لقناة "تيليديبورتي" إن إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي خلال ديسمبر المقبل تُعد "تلاعبًا واضحًا في سير المنافسة"، مضيفًا: "هذا القرار لا يسمح لجميع فرق الدوري الإسباني بالتنافس على قدم المساواة، ومن الضروري أن نكون نحن اللاعبون والأندية والرابطة منصفين في هذا الأمر".

وأكد المدافع الدولي الإسباني أن العدالة تقتضي خوض المباريات على ملاعب الأندية داخل إسبانيا، مشددًا: "سيتعين علينا أن ندافع عن العدالة، ولا أعتقد أن هذا القرار يحققها".

ويأتي اعتراض كارفاخال في ظل احتجاج اللاعبين خلال الجولة الحالية من الدوري الإسباني، حيث يرفضون التحرك في الثواني الأولى من كل مباراة، اعتراضًا على قرار إقامة لقاء خارج البلاد.

وقد منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) موافقته المبدئية لإقامة المباراة، إلى جانب مواجهة أخرى بين ميلان وكومو في أستراليا خلال فبراير المقبل.

ريال مدريد الدوري الإسباني كارفاخال

