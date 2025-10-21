المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صبر إندريك ينفد.. ريال مدريد يفتح الباب أمام الإعارة في الشتاء

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:57 م 21/10/2025
إندريك مهاجم ريال مدريد

البرازيلي الشاب إندريك

ذكرت تقارير صحفية، أن ريال مدريد بات منفتحًا على فكرة رحيل مهاجمه البرازيلي الشاب إندريك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على سبيل الإعارة، من أجل منحه فرصة أكبر للمشاركة قبل كأس العالم 2026.

هل انتهت مغامرة إندريك مبكرًا في مدريد؟

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن المحادثات بدأت بالفعل حول مستقبل المهاجم البرازيلي، مع رغبة اللاعب الواضحة في الحصول على دقائق لعب منتظمة قبل المونديال المقبل الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهد الموسم الأول لإندريك في ملعب سانتياجو برنابيو صعوبات كبيرة، حيث عانى من قلة المشاركات، وتفاقم الوضع مع تولي تشابي ألونسو القيادة الفنية هذا الموسم، إذ لم يشارك اللاعب حتى الآن في أي مباراة ضمن الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وكان صاحب الـ18 عامًا قد انتقل إلى ريال مدريد قادمًا من بالميراس البرازيلي وسط توقعات كبيرة بمستقبل واعد، إلا أن مسيرته في العاصمة الإسبانية لم تسر كما كان يأمل، بعدما وجد نفسه خارج حسابات الجهاز الفني في أغلب المباريات.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، جذب إندريك اهتمام عدد من الأندية الأوروبية التي حاولت استعارته، لكن الصفقة لم تتم في ذلك الوقت.

ومع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، يبدو أن خيار الإعارة بات مطروحًا بقوة، سواء من جانب اللاعب أو النادي، بهدف منحه فرصة أكبر للعب والتطور قبل المشاركة المحتملة مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني إندريك تشابي ألونسو فابريزيو رومانو كأس العالم 2026 سوق الانتقالات الشتوية

