الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

أبدى أسفه لإهدار الفرصة.. أول تعليق من برشلونة بعد إلغاء مباراة ميامي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:52 ص 22/10/2025
برشلونة

برشلونة

علق نادي برشلونة الإسباني، على قرار إلغاء إقامة مباراة الفريق أمام فياريال في الدوري الإسباني بولاية ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني عبر بيان رسمي، الثلاثاء، إلغاء قرار إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا كشفت فيه أن الشركة المنظمة لمباراة فياريال ضد برشلونة قررت إلغاء الحدث الذي كان مقررًا له أن يقام في ميامي.

وبررت إلغاء قرار إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي بـ"السبب يعود إلى الاضطراب وعدم اليقين".

بيان برشلونة

وأصدر نادي برشلونة، بيانا رسميا، أعرب خلاله عن أسفه لإهدار فرصة لعب مباراة فياريال في ميامي.

وقال بيان برشلونة: "يحترم نادي برشلونة قرار إلغاء مباراة الجولة 17 من الليجا ضد فياريال في ميامي".

وأضاف: "ويعرب عن أسفه لإهدار فرصة توسيع حضور المسابقة في سوق استراتيجي غني بإمكانات النمو وتوليد الموارد لصالح الجميع".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "ويشكر جماهيره بالولايات المتحدة على دعمهم اللامشروط، مبدياً أسفه لحرمانهم من هذه المباراة".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فياريال الدوري الإسباني الليجا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

