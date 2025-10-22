علق نادي برشلونة الإسباني، على قرار إلغاء إقامة مباراة الفريق أمام فياريال في الدوري الإسباني بولاية ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني عبر بيان رسمي، الثلاثاء، إلغاء قرار إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا كشفت فيه أن الشركة المنظمة لمباراة فياريال ضد برشلونة قررت إلغاء الحدث الذي كان مقررًا له أن يقام في ميامي.

وبررت إلغاء قرار إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي بـ"السبب يعود إلى الاضطراب وعدم اليقين".

بيان برشلونة

وأصدر نادي برشلونة، بيانا رسميا، أعرب خلاله عن أسفه لإهدار فرصة لعب مباراة فياريال في ميامي.

وقال بيان برشلونة: "يحترم نادي برشلونة قرار إلغاء مباراة الجولة 17 من الليجا ضد فياريال في ميامي".

وأضاف: "ويعرب عن أسفه لإهدار فرصة توسيع حضور المسابقة في سوق استراتيجي غني بإمكانات النمو وتوليد الموارد لصالح الجميع".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "ويشكر جماهيره بالولايات المتحدة على دعمهم اللامشروط، مبدياً أسفه لحرمانهم من هذه المباراة".