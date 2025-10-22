المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"فرصة ضائعة".. رئيس رابطة الليجا يعلق على إلغاء مباراة ميامي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:58 م 22/10/2025
تيباس

خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا

علق خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، على قرار إلغاء مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني عبر بيان رسمي، الثلاثاء، إلغاء قرار إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأصدرت رابطة الدوري الإسباني بيانًا كشفت فيه أن الشركة المنظمة لمباراة فياريال ضد برشلونة قررت إلغاء الحدث الذي كان مقررًا له أن يقام في ميامي.

وبررت إلغاء قرار إقامة مباراة فياريال وبرشلونة في ميامي بـ"السبب يعود إلى الاضطراب وعدم اليقين".

بيان تيباس

وقال تيباس في بيان أصدره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "فرصة ضائعة لكرة القدم الإسبانية".

وأضاف: "اليوم، أضاعت كرة القدم الإسبانية فرصة للمضي قدمًا، وإبراز نفسها للعالم، وتعزيز مستقبلها".

وتابع: "يُستدعى الدفاع عن التقاليد من منظور ضيق وإقليمي، بينما تُهدد قرارات المؤسسات التي تحكمها التقاليد الحقيقية لكرة القدم الأوروبية، والتي تُدمر عامًا بعد عام الدوريات الوطنية، المحرك الحقيقي لصناعة كرة القدم في أوروبا، وسط سذاجة وسلبية القادة الأوروبيين الذين يفشلون في التمييز بين ما هو غير مهم وما هو جوهري".

وواصل رئيس رابطة الليجا: "يُنادى بـ"نزاهة المنافسة" من قِبل أولئك الذين قضوا سنواتٍ في التشكيك في تلك النزاهة ذاتها، وضغطوا على الحكام والقادة، وبنوا روايات مُحرّفة، أو استخدموا الضغط السياسي والإعلامي كأداة رياضية".

وأكمل: "وآخرون، ربما عن غير قصد وبحسن نية، انجرّوا إلى نقاشات حول معلوماتٍ سبق تناولها في عام 2018، حيث كانت تلك "المعلومات" المزعومة - التي كانت بحوزتهم آنذاك وما زالت بحوزتهم الآن - مجرد ذريعة لقتل المشروع".

وأضاف: "أود أن أشكر نادي فياريال ونادي برشلونة على التزامهما وكرمهما في المشاركة في مشروعٍ سعى فقط إلى نموّ بطولتنا. لم يفكروا بأنفسهم، بل كانوا يفكرون بالجميع".

وتابع: "ستواصل رابطة الدوري الإسباني العمل، بكلّ جدّية وإصرار، لضمان بقاء كرة القدم الإسبانية تنافسية، في وجه من يسعون إلى تدميرها، ولكن دائمًا باحترام جذورها وضمان استدامتها".

وواصل: "تستحق كرة القدم الإسبانية أن تنظر إلى المستقبل بطموح، لا بخوف".

وأتم تيباس: "سنواصل المحاولة، هذه المرة كنا قريبين جدًا".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة فياريال الدوري الإسباني الليجا خافيير تيباس

