تلقى هانسي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، أخبارًا سعيدة تفيد بعودة ثنائي الفريق فيران توريس ورافينيا، وجاهزيتهما لمواجهة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني.

ويضرب فريق برشلونة موعدًا مع نظيره ريال مدريد، الأحد المقبل الموافق 26 أكتوبر، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من مواجهات الدوري الإسباني.

برشلونة يستعيد ثنائي الفريق قبل ريال مدريد

شارك ثنائي الأهلي فيران توريس ورافينيا، في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد الأحد المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

تفوق برشلونة هجوميًا وانتعاش الخط الأمامي للفريق سيزداد بشكل أكبر، بعودة الثنائي فيران توريس ورافينا إلى الفريق قبل مواجهة ريال مدريد.

وخصص الجهاز الفني لنادي برشلونة، الحصة التدريبية اليوم الأربعاء، لاستشفاء اللاعبين الذين شاركو في مباراة الفريق أمام أولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.

كان قد حصل فيران توريس على الضوء الأخضر للمشاركة أمام أولمبياكوس، إلا أن هانسي فليك قرر إراحته وظهر رافينيا للمرة الأولى منذ إصابته التي تعرض لها أمام ريال أوفييدو في 25 سبتمبر الماضي.

غيابات برشلونة

تأكد غياب مجموعة من اللاعبين عن التدريبات، وهم: روبرت ليفاندوفسكي، داني أولمو، وخوان جارسيا، الذين سيستمر غيابهم لمدة لا تقل عن أسبوع آخر، بالإضافة إلى كريستينسن الذي يعاني من فيروس معوي.