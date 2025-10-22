أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، المرشحين لجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر أكتوبر الجاري.

واختارت رابطة "الليجا" 5 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الجاري.

وجاء النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، على رأس المرشحين لجائزة لاعب شهر أكتوبر في الليجا.

وينافس مبابي كل من بيدري لاعب برشلونة، أنتوني لاعب ريال بيتيس، يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، وخورخي دي فروتوس لاعب رايو فاييكانو.

وكان مبابي حصل على جائزة أفضل لاعب في الليجا خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

ويتصدر النجم الفرنسي جدول ترتيب هدافي الليجا خلال الموسم الحالي برصيد 10 أهداف خلال 9 مباريات.