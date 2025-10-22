المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

مبابي ينافس بيدري.. المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الليجا لشهر أكتوبر

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:17 م 22/10/2025
مبابي

كيليان مبابي

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، المرشحين لجائزة أفضل لاعب في المسابقة خلال شهر أكتوبر الجاري.

واختارت رابطة "الليجا" 5 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر الجاري.

وجاء النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، على رأس المرشحين لجائزة لاعب شهر أكتوبر في الليجا.

وينافس مبابي كل من بيدري لاعب برشلونة، أنتوني لاعب ريال بيتيس، يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، وخورخي دي فروتوس لاعب رايو فاييكانو.

وكان مبابي حصل على جائزة أفضل لاعب في الليجا خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.

ويتصدر النجم الفرنسي جدول ترتيب هدافي الليجا خلال الموسم الحالي برصيد 10 أهداف خلال 9 مباريات.

No description available.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني الليجا مبابي بيدري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

مباشر
الأهلي

الأهلي

2 1
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

96

تسديدة من محمد شكري من خارج منطقة الجزاء وصلت سهلة في يد صبحي سليمان

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
