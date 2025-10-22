أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، المرشحين لجائزة أفضل مدرب خلال شهر أكتوبر في المسابقة.

ويتم اختيار الفائز بجائزة أفضل مدرب في الشهر بالدوري الإسباني، عن طريق التصويت.

المرشحون لجائزة مدرب شهر أكتوبر في الليجا

ويتنافس الإسباني تشابي ألونسو مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، على جائزة مدرب الشهر للمرة الثالثة على التوالي هذا الموسم.

ويتواجد ألونسو مع الثنائي مانويل بيليجريني مدرب ريال بيتيس وإنييجو بيريز مدرب رايو فاييكانو، في قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب لشهر أكتوبر في الليجا.

وكان ألونسو فاز بجائزة مدرب شهر أغسطس في الدوري الإسباني، بينما خسر جائزة مدرب شهر سبتمبر لصالح إيدير سارابيا المدير الفني لنادي إلتشي.

ويتصدر نادي ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.