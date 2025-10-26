المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

2 1
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري المصري
المصري

المصري

0 0
20:00
سموحة

سموحة

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كوبارسي قبل الكلاسيكو: علينا إيقاف مبابي بأفضل طريقة ممكنة

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

08:30 م 22/10/2025
كوبارسي ومبابي

كوبارسي ومبابي

أكد باو كوبارسي مدافع نادي برشلونة الإسباني، أن على فريقه إيقاف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين الفريقين.

ويلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

تصريحات كوبارسي

وقال كوبارسي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الجميع يعرف من هو مبابي، علينا مراقبته ومراقبة جميع لاعبي ريال مدريد من الطراز العالمي".

وأضاف: "لقد عدّلنا أربعة أشياء، ويجب أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا، علينا إيقافه بأفضل طريقة ممكنة، ولكن علينا التركيز بشكل خاص على أنفسنا".

وأتم كوبارسي تصريحاته: "نريد تقديم أداء جيد وحصد النقاط الثلاث، نريد تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف والحفاظ على شباكنا نظيفة".

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو مبابي كوبارسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg