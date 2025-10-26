أكد باو كوبارسي مدافع نادي برشلونة الإسباني، أن على فريقه إيقاف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين الفريقين.

ويلتقي برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

تصريحات كوبارسي

وقال كوبارسي في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "الجميع يعرف من هو مبابي، علينا مراقبته ومراقبة جميع لاعبي ريال مدريد من الطراز العالمي".

وأضاف: "لقد عدّلنا أربعة أشياء، ويجب أن تسير الأمور على ما يرام بالنسبة لنا، علينا إيقافه بأفضل طريقة ممكنة، ولكن علينا التركيز بشكل خاص على أنفسنا".

وأتم كوبارسي تصريحاته: "نريد تقديم أداء جيد وحصد النقاط الثلاث، نريد تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف والحفاظ على شباكنا نظيفة".