قلق في برشلونة قبل الكلاسيكو.. دي يونج يغيب عن المران بسبب وعكة صحية

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:49 م 23/10/2025
فرينكي دي يونج لاعب برشلونة

دي يونج

تلقى نادي برشلونة صدمة جديدة قبل أيام قليلة من مواجهة غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو، بعدما غاب لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج عن تدريبات الفريق صباح الخميس بسبب وعكة صحية مفاجئة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن دي يونج حضر إلى المدينة الرياضية صباح اليوم، لكنه شعر بعدم ارتياح واضطر إلى العودة لمنزله للحصول على الراحة، على أن تتحدد مشاركته في مباراة الأحد بملعب سانتياجو برنابيو بناءً على حالته خلال الساعات المقبلة.

وكان دي يونج قد بدأ مباراة الفريق الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس على مقاعد البدلاء، بعدما قرر المدرب هانسي فليك منحه قسطًا من الراحة لتجهيزه للكلاسيكو، إلا أن وعكته الصحية أربكت حسابات الجهاز الفني.

ويأتي غياب دي يونج ليزيد من متاعب فليك، الذي يعاني بالفعل من قائمة إصابات طويلة تضم مارك أندريه تير شتيجن، جوان جارسيا، جافي، روبرت ليفاندوفسكي، وداني أولمو، في حين ينتظر برشلونة حصول رافينيا على التصريح الطبي خلال اليومين المقبلين.

وفي الوقت نفسه، لم يتعاف المدافع كريستنسن بعد بشكل كامل من التهاب المعدة الذي حرمه من المشاركة في اللقاء الأوروبي، رغم توقعات بانضمامه لقائمة الفريق في الكلاسيكو.

وبذلك يواجه فليك تحديًا صعبًا في تجهيز تشكيلته الأساسية قبل القمة المرتقبة، في ظل الإصابات المتتالية التي تضرب صفوف برشلونة منذ بداية الموسم.

ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

