كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

- -
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
19:45
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

راؤول يشيد بلامين يامال: يكسر الحواجز ويصنع ما لم يفعله كثيرون

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:09 م 23/10/2025
لامين يامال

يامال

أشاد أسطورة ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس بالنجم الشاب لامين يامال جناح برشلونة، مؤكدًا أنه يقدم مستويات مذهلة رغم صغر سنه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية أن يواصل التطور ويثبت نفسه على المدى الطويل.

وقال راؤول، في تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية على هامش مشاركته في بطولة خيرية للبادل: "لامين يامال لاعب رائع، يكسر الكثير من الحواجز، ويفعل داخل أرض الملعب أشياء لم يفعلها كثيرون من قبل. لكنه ما زال صغيرًا، والآن عليه أن يثبت كل ما بدأه ويواصل التطور".

وأضاف أسطورة ريال مدريد، الذي خاض 741 مباراة مع الفريق بين عامي 1994 و2010، أن يامال يمكن أن يصبح أحد أهم اللاعبين في العالم مستقبلًا، سواء مع برشلونة أو المنتخب الإسباني.

وعن الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري، قال راؤول: "الكلاسيكو دائمًا مباراة خاصة، لا يهم كيف يصل إليها كل فريق. أعتقد أن ريال مدريد يملك أفضلية بسيطة لأنه سيلعب في ملعبه وأمام جماهيره، لكنه سيواجه فريقًا كبيرًا بكل تأكيد".

كما تطرق راؤول للحديث عن المقارنة بين تيبو كورتوا وإيكر كاسياس، مؤكدًا احترامه الكبير للحارسين: "كاسياس هو كاسياس، أسطورة من أساطير ريال مدريد، أما كورتوا فيقدم مستويات رائعة، والوقت هو الذي سيضع كل واحد في مكانه المستحق".

برشلونة الدوري الإسباني يامال

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

