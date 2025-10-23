أشاد أسطورة ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس بالنجم الشاب لامين يامال جناح برشلونة، مؤكدًا أنه يقدم مستويات مذهلة رغم صغر سنه، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية أن يواصل التطور ويثبت نفسه على المدى الطويل.

وقال راؤول، في تصريحات نقلتها الصحف الإسبانية على هامش مشاركته في بطولة خيرية للبادل: "لامين يامال لاعب رائع، يكسر الكثير من الحواجز، ويفعل داخل أرض الملعب أشياء لم يفعلها كثيرون من قبل. لكنه ما زال صغيرًا، والآن عليه أن يثبت كل ما بدأه ويواصل التطور".

وأضاف أسطورة ريال مدريد، الذي خاض 741 مباراة مع الفريق بين عامي 1994 و2010، أن يامال يمكن أن يصبح أحد أهم اللاعبين في العالم مستقبلًا، سواء مع برشلونة أو المنتخب الإسباني.

وعن الكلاسيكو المرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 26 أكتوبر الجاري، قال راؤول: "الكلاسيكو دائمًا مباراة خاصة، لا يهم كيف يصل إليها كل فريق. أعتقد أن ريال مدريد يملك أفضلية بسيطة لأنه سيلعب في ملعبه وأمام جماهيره، لكنه سيواجه فريقًا كبيرًا بكل تأكيد".

كما تطرق راؤول للحديث عن المقارنة بين تيبو كورتوا وإيكر كاسياس، مؤكدًا احترامه الكبير للحارسين: "كاسياس هو كاسياس، أسطورة من أساطير ريال مدريد، أما كورتوا فيقدم مستويات رائعة، والوقت هو الذي سيضع كل واحد في مكانه المستحق".