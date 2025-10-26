فيرمين لوبيز: الفوز بالكلاسيكو أهم من تسجيل الأهداف

أكد فيرمين لوبيز لاعب نادي برشلونة، أن الفوز بالكلاسيكو أهم تسجيل أهداف أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد، يوم الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقال فيرمين لوبيز في تصريحات نقلتها موندو ديبورتيفو: "تسجيل ثلاثية في الكلاسيكو؟ يا للهول، لا أدري، سيكون شعورًا لا يُصدق، أتمنى أن يحدث ذلك، لكنها مباراة صعبة للغاية، سأكون سعيدًا بفوز الفريق، لا يهمني إن سجلتُ هدفًا أم لا، أتمنى أن أقدم مباراة رائعة وأفوز".

وأضاف: "ندرك أنها مباراة بالغة الأهمية، لنا وللنادي وللجماهير، قبل كل شيء، إنها مباراة يتمنى الجميع خوضها، الجميع لديه تلك الرغبة والحماس، نأمل أن نقدم أداءً رائعًا ونفوز".

واختتم اللاعب الأندلسي حديثه، قائلاً: "كنا بحاجة لتقديم أداء مماثل والفوز بهذه الطريقة، الآن ندخل المباراة بمشاعر طيبة، وعلى المستوى الشخصي أيضًا، لأننا ساهمنا في إحراز الهدف الثالث".

وكان لوبيز قد سجل ثلاثية أمام أولمبياكوس اليوناني، يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا.