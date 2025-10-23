أصبح دين هويسن، لاعب ريال مدريد، جاهزًا للمشاركة في مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد برشلونة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، في الكلاسيكو، من المقرر أن تقام في السادسة مساء الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 10 من الليجا.

عودة هويسن

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن دين هويسن لم يشارك مع ريال مدريد أمام يوفنتوس، كإجراء احترازي، بعدما تعرض لإرهاق شديد خلال معسكر منتخب إسبانيا.

وعانى دين هويسن من إجهاد شديد في القدم اليسرى، وتمزق خفيف، لذا كان من المتوقع لفترة زمنية، لكنه أصبح متاحًا قبل الكلاسيكو ضد برشلونة.

ومن جانبه، رفض تشابي ألونسو التعليق على مشاركة هويسن، عقب مباراة يوفنتوس، حيث قال: "سأخبركم يوم السبت".

إلا أن تشابي يعلم بجاهزية دين هويسن، بالإضافة إلى أسينسيو الذي غادر مباراة يوفنتوس وهو يعاني من تقلصات عضلية، لكنه لم يحتاج لفحوصات طبية، وسيتواجد أمام برشلونة.

وتعد عودة هويسن بمثابة أنباء سارة في ريال مدريد قبل خوض الكلاسيكو ضد برشلونة، التي قد حاسمة في صدارة الدوري الإسباني.