الدوري السعودي
النجمة

النجمة

0 1
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

1 0
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

0 1
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

0 1
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

1 0
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 2
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

انفراجة دفاعية.. أنباء سارة في ريال مدريد قبل الكلاسيكو ضد برشلونة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:21 م 23/10/2025
ريال مدريد

لاعبو ريال مدريد

أصبح دين هويسن، لاعب ريال مدريد، جاهزًا للمشاركة في مباراة الكلاسيكو المقبلة ضد برشلونة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، في الكلاسيكو، من المقرر أن تقام في السادسة مساء الأحد المقبل، على ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 10 من الليجا.

عودة هويسن

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن دين هويسن لم يشارك مع ريال مدريد أمام يوفنتوس، كإجراء احترازي، بعدما تعرض لإرهاق شديد خلال معسكر منتخب إسبانيا.

وعانى دين هويسن من إجهاد شديد في القدم اليسرى، وتمزق خفيف، لذا كان من المتوقع لفترة زمنية، لكنه أصبح متاحًا قبل الكلاسيكو ضد برشلونة.

ومن جانبه، رفض تشابي ألونسو التعليق على مشاركة هويسن، عقب مباراة يوفنتوس، حيث قال: "سأخبركم يوم السبت".

إلا أن تشابي يعلم بجاهزية دين هويسن، بالإضافة إلى أسينسيو الذي غادر مباراة يوفنتوس وهو يعاني من تقلصات عضلية، لكنه لم يحتاج لفحوصات طبية، وسيتواجد أمام برشلونة.

وتعد عودة هويسن بمثابة أنباء سارة في ريال مدريد قبل خوض الكلاسيكو ضد برشلونة، التي قد حاسمة في صدارة الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد القادمة
برشلونة ريال مدريد الدوري الإسباني مباراة ريال مدريد وبرشلونة دين هويسن

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

مباشر
روما

روما

0 2
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

31

تبديل لصالح روما .. دخول ستيفان الشعراوي وخروج جان زيولكوفسكي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
النجمة

النجمة

0 1
أهلي جدة

أهلي جدة

68

تسلل على رياض محرز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
