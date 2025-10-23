المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خارج الكلاسيكو رسميًا.. تأييد عقوبة هانز فليك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:32 م 23/10/2025
هانز فليك مدرب برشلونة

هانز فليك مدرب برشلونة

رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم الطعن الذي قدمه نادي برشلونة بعدما طالب بإلغاء عقوبة الإيقاف لمدربه هانز فليك.

وتعرض فليك للطرد بعدما حصل على إنذارين خلال فوز برشلونة على جيرونا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

أغلى 10 لاعبين في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة (صور)

وتقرر إيقاف مدرب برشلونة لمدة مباراة واحدة بعد الطرد أمام جيرونا.

وقدم برشلونة استئنافًا على عقوبة فليك قبل أن يتم رفضه رسميًا من لجنة الاستئناف.

ولن يتمكن هانز فليك من الجلوس على مقاعد البدلاء في ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد .

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة في السادسة والربع مساء يوم الأحد المقبل (26 أكتوبر) في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

 

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو هانز فليك ترتيب الدوري الاسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg