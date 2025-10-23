خارج الكلاسيكو رسميًا.. تأييد عقوبة هانز فليك

رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم الطعن الذي قدمه نادي برشلونة بعدما طالب بإلغاء عقوبة الإيقاف لمدربه هانز فليك.

وتعرض فليك للطرد بعدما حصل على إنذارين خلال فوز برشلونة على جيرونا بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وتقرر إيقاف مدرب برشلونة لمدة مباراة واحدة بعد الطرد أمام جيرونا.

وقدم برشلونة استئنافًا على عقوبة فليك قبل أن يتم رفضه رسميًا من لجنة الاستئناف.

ولن يتمكن هانز فليك من الجلوس على مقاعد البدلاء في ملعب سانتياغو برنابيو في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد .

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة في السادسة والربع مساء يوم الأحد المقبل (26 أكتوبر) في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

