تقارير: كوندي يغيب عن تدريبات برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:17 ص 24/10/2025
كوندي

كوندي

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن جولز كوندي مدافع نادي برشلونة، غاب عن تدريبات فريقه بالأمس، قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ويلعب برشلونة أمام ريال مدريد، يوم الأحد المقبل على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، أن كوندي تغيب عن تدريبات برشلونة الجماعية بالأمس.

وأوضح التقرير، أن كوندي شعر ببعض الانزعاجات العضلية الخفيفة، حيث تدرب في صالة الجيم  كإجراء احترازي.

وكشف التقرير، أن برشلونة يؤكد أن إصابة كوندي طفيفة وسيكون جاهزًت لمباراة ريال مدريد بشكل طبيعي.

ويعاني برشلونة من بعض الغيابات بين صفوفه بسبب الإصابات في الفترة الأخيرة.

وينتظر برشلونة مشاركة رافينيا في الكلاسيكو بعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

رفضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم الطعن الذي قدمه نادي برشلونة بعدما طالب بإلغاء عقوبة الإيقاف لمدربه هانز فليك.

وتقرر إيقاف مدرب برشلونة لمدة مباراة واحدة بعد الطرد أمام جيرونا.

وقدم برشلونة استئنافًا على عقوبة فليك قبل أن يتم رفضه رسميًا من لجنة الاستئناف.

 

  

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال مدريد الكلاسيكو كوندي

