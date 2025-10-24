المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية
الزمالك

الزمالك

- -
18:00
ديكيداها

ديكيداها

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري الفرنسي
نادي باريس

نادي باريس

- -
21:45
نانت

نانت

الدوري الإسباني
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

نائب بارتوميو: ميسي وعائلته غاضبون من لابورتا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:47 م 24/10/2025
ميسي ولابورتا

ميسي ولابورتا

كشف جوردي ميستري، المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة، عن غضب ليونيل ميسي من خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الحالي.

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع النادي، بعد قدوم لابورتا.

وقال ميستري في تصريحات نقلهما موقف فوت ميركاتو الفرنسي: "ما قدمه ميسي لنا كان مثيرًا للإعجاب، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل أيضًا على المستوى الاقتصادي، كانت الجولات مع ليو ميسي أحد هذه الجوانب، والجولات بدونه كانت أخرى".

وأضاف: "صحيح أنه كان يتقاضى راتبًا جيدًا، ولكنه استحقه بجدارة، كما أنه حقق للنادي أرباحًا طائلة".

وتابع: "كان هناك لاعبون انضموا إلى برشلونة رغبةً منهم في اللعب مع ميسي، ونجوم عالميون رغبوا في القدوم لأن ليو موجود".

وأوضح:"أعلم من مصادر خارجية، أن ميسي وعائلته غاضبون جدًا من جوان لابورتا، ما قاله عن حفل الشواء، رأيناه من قبل، حاليًا، أنا لا أعرف ما يخططون له لتكريم ميسي، ولكن مهما فعلنا سيكون لذلك قليلًا جدًا".

وأتم:"لو كنت في موضع المسؤولية لفعلت شيئًا تاريخيًا لميسي، لن أقول حتى تمثالًا، ربما منصة باسمه، يجب أن يُنقل اسمه من جيل إلى جيل تقديرًا لكل ما فعله".

 

 

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ميسي لابورتا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg