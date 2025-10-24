نائب بارتوميو: ميسي وعائلته غاضبون من لابورتا

كشف جوردي ميستري، المدير الرياضي السابق لنادي برشلونة، عن غضب ليونيل ميسي من خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني الحالي.

ورحل ميسي عن برشلونة في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع النادي، بعد قدوم لابورتا.

وقال ميستري في تصريحات نقلهما موقف فوت ميركاتو الفرنسي: "ما قدمه ميسي لنا كان مثيرًا للإعجاب، ليس فقط على المستوى الرياضي، بل أيضًا على المستوى الاقتصادي، كانت الجولات مع ليو ميسي أحد هذه الجوانب، والجولات بدونه كانت أخرى".

وأضاف: "صحيح أنه كان يتقاضى راتبًا جيدًا، ولكنه استحقه بجدارة، كما أنه حقق للنادي أرباحًا طائلة".

وتابع: "كان هناك لاعبون انضموا إلى برشلونة رغبةً منهم في اللعب مع ميسي، ونجوم عالميون رغبوا في القدوم لأن ليو موجود".

وأوضح:"أعلم من مصادر خارجية، أن ميسي وعائلته غاضبون جدًا من جوان لابورتا، ما قاله عن حفل الشواء، رأيناه من قبل، حاليًا، أنا لا أعرف ما يخططون له لتكريم ميسي، ولكن مهما فعلنا سيكون لذلك قليلًا جدًا".

وأتم:"لو كنت في موضع المسؤولية لفعلت شيئًا تاريخيًا لميسي، لن أقول حتى تمثالًا، ربما منصة باسمه، يجب أن يُنقل اسمه من جيل إلى جيل تقديرًا لكل ما فعله".